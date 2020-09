SUA: Trump pune capat instruirii impotriva rasismului din administratie

Acest anunt intervine cu opt saptamani inainte de alegerile prezidentiale americane, in plina campanie electorala marcata de tensiuni puternice intre cele doua tabere pe tema rasismului."Potrivit unor informatii de presa, angajatilor administratiei li s-a cerut sa participe la o instruire unde li se spune ca 'practic toate persoanele albe contribuie la rasism', unde li se cere sa spuna ca 'beneficiaza de rasism'", a declarat Casa Alba intr-un comunicat."In unele cazuri, aceste instruiri au mers atat de departe incat sa afirme ca rasismul isi are radacinile in convingerea ca America este o tara a oportunitatilor sau ca locurile de munca ar trebui acordate persoanelor celor mai calificate", adauga textul presedintiei.Administratia prezidentiala a primit ordin "sa asigure ca agentiile federale inceteaza sa mai foloseasca dolarii contribuabililor pentru a finanta aceste sedinte de propaganda de divizare si antiamericane", se adauga in comunicat.O miscare de protest fara precedent impotriva rasismului si violentelor politiei a inceput in Statele Unite dupa moartea afroamericanului George Floyd sub genunchiul unui politist alb din Minneapolis la sfarsitul lunii mai.Donald Trump citeaza in mod regulat demonstratiile antirasiste, care uneori degenereaza in ciocniri cu politia, ca exemplu pentru a agita spectrul unei Americi in foc si sange, la mila "snapanilor" de extrema stanga si a altor "teroristi din interior" in cazul victoriei adversarului sau democrat Joe Biden , noteaza AFP.