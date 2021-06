Sustinatorii lui Donald Trump cred ca revenirea sa in functie este iminenta. "Se intoarce in curand, iar voi, baieti, coborati"

"El nu a pierdut, stiu ca nu a pierdut", i-a spus o femeie lui O'Sullivan, aratand ca stie de afirmatiile nefondate facute de Trump si de alti republicani privind frauda electorala pe scara larga care au fost in favoarea presedintelui Biden.Multi dintre s ustinatorii care s-au adunat la mitingul de sambata de la Wellingto n, Ohio, au purtat semne cu sloganuri precum "Trump a castigat" si "Biden Sucks".O'Sullivan a insistat pe femeie asupra rezultatului alegerilor, spunand "dar a pierdut totusi in 2020, nu?""Nu!" a raspuns ea.Un al treilea grup de sustinatori ai lui Trump a indicat inainte de miting ca singurul mesaj pe care sperau sa-l auda de la fostul presedinte este ca "se intoarce".Trump ar fi presat aliatii din mass-media conservatoare si alti confidenti sa scrie si sa spuna ca alegerile au fost furate si sugereaza ca va fi "reinacaunat" imediat in august, desi nu exista niciun mecanism prin care s-ar putea produce o repuner in functie."Se intoarce in curand, iar voi, baieti, coborati", a spus un sustinator al lui Trump din Wellington, provocand rasele celorlalti din grupul sau. "Armata stie deja ca a fost o frauda. El a castigat cu peste 80 la suta". "Vom fi intr-un razboi civil", a raspuns barbatul.O femeie i-a spus lui O'Sullivan ca insurectia din 6 ianuarie a fost complet "pusa in scena".O'Sullivan l-a intrebat pe un militantul daca crede ca este iminenta o miscare violenta fata de alegerile din 2020. "Da", a raspuns el. "Sincer cred ca vine.", relateaza The Hill