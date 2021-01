Sustinatorii lui Donald Trump ar vrea sa obtina cetatenia Federatiei Ruse. Anuntul facut de ministrul rus de Externe

Maria Zaharova a declarat, intr-o emisiune la Rossia 1, ca majoritatea mesajelor pe care le primeste in ultima vreme pe retelele de socializare vin din SUA, scrie adevarul.ro Ministrul de Externe al Rusiei a mentionat ca sustinatorii lui Donald Trump ii scriu tot mai multe mesaje in care o intreaba despre procedura de obtinere a cetateniei ruse.Zaharova considera ca cetatenii americani pro-Trump se tem de persecutii politice in SUA, iar din acest motiv ar dori sa obtina si cetatenia Rusiei.