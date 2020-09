Sustinerea lui Donald Trump in randul armatei americane in scadere, arata un nou sondaj

Potrivit acestui sondaj realizat de Military Times si Institutul Universitatii Syracuse pentru veterani sifamiliile lor, jumatate dintre militari au o opinie defavorabila despre Trump. Astfel, 42% il dezaproba puternic, iar 38% afirma ca au o parere favorabila despre Trump.Sustinerea comandantului suprem a scazut de la ultimul sondaj, in decembrie 2019, cand se bucura de 42% opinii favorabile.Sondajul, asupra unui numar de 1.018 persoane, a fost realizat inainte de recentele conventii republicana (RNC) si democrata (DNC).In sondaj, ofiterii de cariera sunt mai bine reprezentanti decat tinerii militari, precizeaza Military Times. Astfel, nu este vorba despre o reflectare a ceea ce crede intreaga armata americana.Locatarul Casei Albe spune adesea ca se bucura de o sustinere in armata, laudandu-si de exemplu cresterea fondurilor alocate Pentagonului.Insa mandatul sau a fost marcat de dezacorduri frecvente cu ierarhia Departamentului Apararii.Fostul secretar al Apararii Jim Mattis a fost astfel nevoit sa plece din post in decembrie 2018, criticand strategia diplomatica a lui Donald Trump, iar atat actualul secretar al Apararii Marke Esper, cat si seful Statului Major Mark Milley au dispute cu presedintele in probleme de politica.