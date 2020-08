Tratamentul anti-COVID promovat intens de Trump: "Am auzit lucruri fantastice despre el"

"Am auzit lucruri fantastice despre plasma de la convalescenti", a declarat Trump in timpul unei conferinte de presa.O aprobare de urgenta de catre Administratia pentru controlul alimentelor si medicamentelor (FDA) pentru utilizarea de plasma sanguina ca tratament impotriva noului tip de coronavirus a fost suspendata din cauza ingrijorarilor referitoare la faptul ca nu exista suficiente informatii care sa sustina o asemenea abordare medicala, a informat miercuri New York Times."Aceasta ar putea fi o decizie politica", a spus Trump. "Sunt o multime de persoane pe aici care nu vor sa grabeasca lucrurile pentru ca ei vor sa o faca dupa 3 noiembrie", a adaugat el, cu referire la alegerile prezidentiale."Am auzit de rate de succes in jur de 50%. Iar oamenii mor si noi ar trebui sa aprobam asta (transfuziile cu plasma) daca asta este bine, si eu am auzit ca e bine. Am auzit de la oameni de la FDA ca aceasta e bine", a spus Donald Trump.Oamenii care supravietuiesc unor boli infectioase precum COVID-19 au in plasma lor sanguina anticorpi pe care sistemul lor imunitar i-a format pentru a lupta impotriva virusului. Acesti anticorpi pot fi introdusi prin transfuzie pacientilor recent infectati in incercarea de a-i ajuta sa se vindece.