Trump a anuntat ca va numi foarte repede un nou judecator la Curtea Suprema a SUA, dupa moartea celebrei Ruth Bader Ginsburg

'Am ajuns in aceasta functie de putere si importanta pentru a lua decizii pentru poporul care ne-a ales cu atata mandrie, iar una din cele mai importante puteri a fost considerata de multa vreme selectarea Judecatorilor Curtii Supreme a Statelor Unite. Avem aceasta obligatie, fara intarziere!', a scris Trump pe Twitter Ginsburg a decedat vineri, la varsta de 87 de ani, dupa 27 de ani in functie la instanta suprema.Trump, aflat in campanie electorala pentru realegere la scrutinul din 3 noiembrie, are ocazia de a intari majoritatea Curtii Supreme la sase conservatori fata de numai trei liberali.Democratii resimt inca refuzul Senatului de a audia un candidat la Curtea Suprema propus de fostul presedinte Barack Obama . Acesta l-a nominalizat in 2016 pe Merrick Garland, dupa decesul judecatorului conservator Antonin Scalia cu zece luni inaintea alegerilor prezidentiale. Republicanii, majoritari in Senat, au sustinut atunci ca nu trebuie initiata procedura de validare intr-un an electoral. Acum, situatia s-a inversat.