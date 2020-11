Donald Trump sustine ca "va face lucrul corect" dupa numararea tuturor voturilor legitime

Rivera a afirmat intr-o serie de tweeturi ca a avut o "discutie telefonica de suflet" cu Trump, pe care l-a descris ca fiind "un prieten"."Pare ca un campion de categorie grea care are mai putine puncte inainte de runda finala, dar care este hotarat sa lupte, stiind ca toti arbitri au atribuit lupta celuilalt. Cu toate acestea, va raspunde ultimului apel, in incercarea unui knockout despre care stie ca are sanse mici", a scris Rivera.Acesta a mai scris ca Trump este "un realist" care va face "lucrul corect"."Dar vrea sa vada ce fac statele in privinta certificarii. Pare hotarat sa se lupte pentru fiecare vot chiar daca pierde, a vorbit mai mult despre realizarile sale", a aratat Rivera.Trump "a parut a fi mahnit in special de atacurile salbatice la adresa presedintiei sale din minutul in care a fost ales" si si-a exprimat "dispretul in mod special fata de falsul referitor la Rusia si procesul pentru suspendarea sa, condus de Pelosi", a mai scris Rivera.CITESTE SI