Criticat de Biden, Trump anunta ca SUA vor dispune, inca din octombrie, de un vaccin impotriva COVID-19. Acesta va fi distribuit larg populatiei

Joe Biden proclaims his support for the scientific community and vaccines: "I trust vaccines. I trust scientists. But I don't trust Donald Trump-and at this moment, the American people can't, either."

"Face masks are the most important powerful public health tool we have," Dr. Robert Redfield testified to Congress on Wednesday. "We have clear scientific evidence they work, and they are our best defense."



The latest:

Donald Trump a anuntat ca Statele Unite vor dispune - din octombrie - de un vaccin impotriva covid-19 care va fi distribuit larg populatiei, in pofida avizului contrar al unor experti sanitari si atacurilor adversarului sau democrat Joe Biden, care-l considera "descalificat" sa gestioneze pandemia, relateaza AFP."Noi suntem pregatiti. Militarii nostri si alti responsabili sunt pregatiti sa actioneze. Credem ca (distribuirea unui vaccin) ar putea incepe chiar in octombrie. Fara indoiala in noiembrie sau in decembrie cel mai tarziu", a subliniat presedintele american miercuri, intr-o conferinta de presa, la Casa Alba, in care s-a distantat de seful autoritatilor santare americane."Cred ca a facut o greseala cand a spus asta. Este o informatie incorecta", a reactionat Donald Trump, care a facut din venirea iminenta a unui vaccin o tema centrala a campaniei sale in vederea alegerilor prezidentiale de la 3 noiembrie.Insa tot pe tema pandemiei - soldata cu peste 200.000 de morti in Statele Unite - incearca sa-l discrediteze adversarul sau democrat Joe Biden."Prima responsabilitate a unui presedinte este sa apere poporul american, iar el nu o face", a tunat fostul vicepresedinte al lui Barack Obama , intr-un discurs pe care l-a sustinut miercuri in fieful sau din Wilmington, in Delaware.Felul in care Trump a gestionat virusul "il descalifica total", a denuntat Biden.Donald Trump a incercat marti seara sa dea asigurari populatiei, intr-o emisiune de televiziune in care a spus ca noul coronavirus va ajunge sa dispara in timp."Totul va fi bine, este pe cale sa dispara. Si va disparea si mai repede odata cu vaccinurile", a declarat fostul magnat newyorkez in domeniul imobiliar la postul ABC.Cursa vaccinurilor avanseaza rapid in Statele Unite, iar doua vaccinuri-candidat - ale Pfizer si Moderna - se afla pe punctul de a recruta 30.000 de participanti in testele lor clinice impotriva unor placebo."Eu am incredere in vaccinuri, am incredere in oameni de stiinta, dar nu am incredere in Donald Trump. Iar in acest moment, americanii nu pot sa aiba nici ei incredere", l-a atacat miercuri Biden.Chiar daca testele clinice ar fi concludente inaintea alegerilor de la 3 noiembrie - un lucru considerat putin probabil de oficiali si experti -, distribuirea dozelor va fi, initial, "foarte limitata" si rezervata anumitor populatii prioritare, poate incepand din noiembrie sau decembrie, a precizat Robert Redfield.O noua sursa de confuzie in comunicarea guvernamentala a aparut dupa ce presedintele i s-a opus lui Robert Redfield pe tema purtarii mastii.Expertul sanitar a declarat in Congrs ca acoperirea fetei este mai eficienta decat vaccinul impotriva COVID-19."El nu a inteles treaba", a respins Donald Trump. "Masca nu este la fel de importanta ca vaccinul.Masca poate caajuta".Pregatirile logistice in vederea vaccinului au fost deja lansate. Un oficial din cadrul Operatiunii Warp Speed, care coordoneaza intreaga strategie cu privire la vaccin a Guvernului, a anuntat miercuri ca obiectivul este sa se distribuie primele doze de vaccin in 24 de ore dupa eventuala autorizare de urgenta a acestuia de catre Agentia medicamentului (FDA).Intreg acest proces de autorizare este pus, in prezent, la indoiala, in pofida promisiunilor FDA si laboratoarelor de a respecta normele obisnuite si de a nu autoriza un vaccin decat atunci cand testele arata ca acesta reduce cu cel putin 50% incidenta covid-19.Peter Lurie, un fost oficial de rang inalt la FDA, declara pentru AFP ca nu este un lucru rar ca testele din faza 3 ale unor medicamente sau vaccinuri sa esueze, in pofida rezultatelor pozitive in fazele precedente, pe cateva sute de participanti - acesta a fost cazul unui vaccin experimental impotriva herpesului.Casa Alba ar putea, oare, sa intervina pentru a impune omologarea unui vaccin inca din octombrie, impotriva opiniei expertilor FDA?"Daca Departamentul Sanatatii vrea sa o faca, el are puterea", subliniaza Peter Lurie.Acest lucru s-a intamplat extrem de rar in istoria agentiei, si anume in 2011, cand administratia lui Barack Obama a hotarat sa nu dea curs avizului FDA care era in favoarea faptului ca o pilula de a doua zi sa fie disponibila fara reteta.