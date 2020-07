Trump anunta ca va realiza un parc al statuilor "eroilor americani". Personalitatile de pe lista presedintelui SUA

Anuntul presedintelui american, facut fara consultare, vine intr-un context in care manifestantii incearca sa inlature statui, in special pe cele ale generalilor sudisti, pentru ca vad in asta glorificarea unui trecut rasist, arata HotNews Pentru Julian Zelizer, profesor de istorie la Universitatea Princeton, a explicat, conform AFP, ca anuntul lui Trump privind acest proiect este in primul rand un pas politic pentru presedintele american."Incearca sa foloseasca o anumita versiune a istoriei americane pentru a-si pune in miscare atacurile asupra "stangii radicale" si pentru a-i linisti pe conservatorii care pot fi frustrati de esecul politicii sale privind pandemia (de la Covid-19)", explica Zelizer, pentru AFP.Intr-o prima lista, prevazuta in decretul prezidential, sunt mentionate nume precum George Washington , Martin Luther King, membra organizatiei "Underground Railroad" Harriet Tubman, Davy Crockett, predicatorul evanghelic Billy Graham, Ronald Reagan sau Antonin Scalia, judecator al Curtii Supreme si stalpul aripii conservatoare.CITESTE SI: VIDEO Mai multi protestatari au daramat statuia lui Columb, dupa ce presedintele Trump a spus ca va proteja modul de viata deschis de acesta