Administratia presedintelui Donald Trump a anuntat o noua reducere drastica a cotei refugiatilor primiti de Statele Unite - la 15.000 de oameni in 2021 -, strangand astfel si mai mult surubul cu o luna inaintea alegerilor prezidentiale americane, relateaza AFP.

Departamentul de Stat american a facut acest anunt miercuri seara (ora loala), inainte de inceperea noului an bugetar 2021 la 1 octombrie, respectand astfel termenul stabilit de lege, in urma unor critici ale Legiuitorului.

In urmatoarele 12 luni, un maximum de 15.000 de persoane vor putea sa fie primite in tara - mai putin in cazul unei schimbari a administratiei -, mai putini decat cei 18.000 de refgiati primiti in timpul anului bugetar 2020.

Acesta este cel mai mic nivel istoric - un numar foarte departe de cei 100.000 de oameni primiti in timpul administratiei lui Barack Obama.

Donald Trump, a carui lupta impotriva imigratiei este unul dintre princincipalii cai de bataie, a suspendat primirea refugiatilor timp de luni de zile in acest an, invocand pandemia covid-19.

Departamentul de Stat subliniaza ca Statele Unite vor sa-i ajute astfel pe refugiati "cat mai aproape posibil de locuintele lor", pana cand se vor putea intoarce acasa.

"Depunand eforturi in primul rand pentru a pune capat conflictelor care antreneaza aceste deplasari si furnizand un ajutor umanitar in strainatate in vederea protejarii si ajutarii persoanelor deplasate, putem preveni efectele destabilizatoare ale acestor deplasari asupra tarilor afectate si vecinilor lor", explica intr-un comunicat departamentul.

Ads

Washingtonul evoca astfel necesitatea unei "solutii diplomatice" in Venezuela, unde Statele Unite incearca fara succes sa-l rastoarne de la putere pe presedintele socialist Nicolas Maduro.

Aproape cinci milioane de venzueleni si-au parasit tara din 2015, fugind din calea crizei politice si economice.

Secretarul de Stat american Mike Pompeo s-a intalnit saptamana trecuta, in cadrul unui turneu in America de Sud, cu refugiati venezueleni si si-a exprimat aprecierea fata de Columbia si Brazilia, care-i gazduieste.

Aparatorii refugiatilor au indemnat administratia Trump sa creasca numarul celor primiti, in contextul unor conflicte in lume si a instabilitatii cauzate de pandemia covid-19.

Aproape 80 de milioane de persoane din intreaga lume au fost nevoite sa-si paraseasca locuinta, potrivit Inaltului Comisariat ONU pentru Refugiati (UNHCR) - un numar care s-a dublat in ultimii patru ani.

Candidatul democrat la fotoliul de la Casa Alba Joe Biden s-a angajat sa creasca la 125.000 numarul refugiatilor primiti, subliniind ca primirea persoanelor persecutate este una dintre valorile americane.

Campania lui Donald Trump a difuzat publicitate in care apreciaza ca pozitia lui Biden cu privire la refugiati arata ca acesta este "slab" si ca va aduce oameni din locuri "periculoase".