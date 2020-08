Trump cere pedeapsa cu moartea impotriva lui Dzhokhar Tsarnaev, anulata de o curte de apel

"Atatea vieti pierdute sau ruinate" - pedeapsa capitala "a fost arareori atat de meritata" de catre Dzhokhar Tsarnaev, a scris duminica pe Twitter seful statului american, care se afla intr-o campanie axata pe "fermitate" in vederea unei realegeri."Guvernul federal trebuie sa ceara din nou pedeapsa cu moartea (...). Tara noastra nu poate sa lase decizia din apel in vigoare", a apreciat el.Evocand probleme in selectarea juratilor, o Curte de Apel federala din Boston a anulat vineri o parte a hotararii impotriva lui Djokhar Tsarnaev si a retrimis dosarul la un tribunal de prima instanta, in vederea unei reexaminari.Indiferent de rezultatul reexaminarii, el va ramane condamnat cel putin la inchisoare pe viata.Un student de origine cecena, Djokhar Tsarnaev a fost condamnat la moarte in iunie 2015 dupa ce a pus, impreuna cu fratele sau mai mare, Tamerlan, doua bombe in apropierea liniei de sosire a maratonului din Boston, la 15 aprilie 2013, omorand trei persoane si ranind alte 264.Avocatii apararii au afirmat mereu ca tanarul, in varsta de 19 ani la momentul faptelor - in varsta de 27 de ani in prezent - se afla sub influenta fratelui sau mai mare.Tamerlan Tsarnaev a fost ucis de fortele de ordine la trei zile dupa atentat, in urma unor urmariri si cautari la periferia Bostonului. In timp ce fugeau, cei doi frati au ucis prin impuscare un politist.