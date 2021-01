Trump confirma ca va lua cuvantul miercuri la protestul din Washington in fata simpatizantilor sai, in aceeasi zi in care Congresul va oficializa victoria lui Biden

I will be speaking at the SAVE AMERICA RALLY tomorrow on the Ellipse at 11AM Eastern. Arrive early - doors open at 7AM Eastern. BIG CROWDS! pic.twitter.com/k4blXESc0c - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2021

"Voi vorbi maine (miercuri) in cursul Adunarii pentru salvarea Americii", a scris Donald Trump marti pe Twitter , precizand ca va lua cuvantul la orele 11.00 (16.00 GMT) pe Ellipse, esplanada situata la sud de Casa Alba "Veniti devreme, portile se deschid la orele 07.00 O multime uriasa!", a adaugat el.La randul sau, presedintele ales, Joe Biden , a indicat ca va face declaratii, dupa o intalnire cu echipa sa economica, de la locuinta sa din Wilmington, statul Delaware.La peste doua luni dupa alegeri, Donald Trump nu a recunoscut inca victoria democratului Joe Biden, acuzand fraude in legatura cu care nu a adus nicio dovada.El a esuat in incercarea de a convinge tribunalele si responsabilii electorali, dar a gasit sustinere din partea unor republicani.Marti, multi dintre partizanii sai au inceput sa se indrepte spre capitala federala a SUA.In plus, zeci de membri alesi republicani ai Camerei si Senatului raman, de asemenea, solidari cu Donald Trump si au promis ca isi vor face auzite indoielile in incinta Congresului, care trebuie sa certifice miercuri votul marilor electori: 306 pentru Joe Biden, 232 pentru Trump.Obiectiile lor insa nu vor impiedica procedura, ultima inainte ca Joe Biden sa depuna juramantul pe 20 ianuarie.