Trump critica dur hotarari "oribile" si "orientate politic" ale Curtii Supreme, pe care o acuza ca "trage cu pusca in oameni mandri sa se considere republicani sau conservatori"

Prin hotararea cu privire la drepturile salariatilor gay si transgen si la statutul a sute de mii de tineri imigranti , "templul" dreptului american "trage cu pusca in oameni mandri sa se considere republicani sau conservatori", a scris Trump pe Twitter "Avem nevoie de mai multa justitie sau vom pierde al doilea amendament si tot restul. Votati cu Trump in 2020!", scrie el. "Aveti impresia ca Curtea Suprema nu ma iubeste?", intreaba el in primul atac frontal la adresa Curtii Supreme, pe care a promis, in campania electorala din 2016 sa o faca sa incline de partea conservatorilor.Curtea Suprema i-a aplicat joi o lovitura dura lui Donald Trump, invalidandu-i decizia de a abroga programul de protectie implementat de catre predecesorul sau Barack Obama in favoarea tinerilor imigranti clandestini, cunoscuti sub numele de "Dreamers".Implementat de catre fostul presedinte democrat, programul DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) protejeaza de expulzare aproximativ 700.000 de imigranti care au intrat in mod ilegal in Statele Unite pe cand erau minori.In total, cinci dintre cei noua judecatori ai celei mai inalte jurisdictii din tara - patru progresisti si un conservator - au stabilit ca voointa lui Trump de a abroga acest program este o decizie "capricioasa" si "abitrara".Aceasta hotarare a Curtii reprezinta o usurare pentru imigrantii inscrisi in prezent in DACA. Riscul expulzarii lor a fost indepartat si urmeaza sa primeasca permise de munca pe o perioada de doi ani, care poate fi prelungita.