Donald Trump, critici dure la adresa lui Joe Biden: "Va conduce Statele Unite si economia spre colaps"

Trump nu este de acord cu politicile economice ale lui Biden, precum si cu pozitia sa fata de China si Rusia , potrivit Washington Examiner Conform declaratiilor lui Donald Trump, Biden "va conduce Statele Unite si economia tarii spre ruina". El il acuza pe presedinte ca a contribuit la stoparea constructiei conductei petroliere Keystone XL din SUA si la cresterea "devastatoare" a taxelor fiscale pentru industriile americane, conform News De asemenea, el a criticat faptul ca presedintele actual a aprobat terminarea proiectului Nord Stream 2 al Rusiei, care se intinde pana in Germania si permite Moscovei sa castige miliarde de dolari din gazele pe care le vinde europenilor.Trump a spus ca performanta lui Biden a fost "jenanta" pe plan mondial, acuzandu-l ca "se ploconeste" in fata Chinei. "Joe Biden risipeste tot respectul pe care il avem sau l-au avut, plecandu-ne la dusmanii Americii".Pe de alta parte, Trump a organizat primul sau miting electoral sambata, 26 iunie, in statul Ohio, de la plecarea sa de la Casa Alba . El s-a aratat increzator in campania sa pentru alegerile prezidentiale din 2024. "Vom prelua Camera, Senatul si America si vom face asta in curand", a spus republicanul.