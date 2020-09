Trump a revenit la "sentimente mai bune" fata de TikTok si WeChat; aplicatiile urmau a fi interzise de duminica in SUA. Conditiile impuse de presedintele american

In 14 august, Trump a emis un decret conform caruia TikTok are la dispozitie 90 de zile pentru a-si vinde operatiunile din SUA, in caz contrar nu va mai putea continua sa functioneze in Statele Unite.Pe de alta parte, Departamentul american al Comertului a anuntat vineri, 18 septembrie, ca descarcarea aplicatiilor chineze TikTok si WeChat va fi interzisa in SUA incepand de duminica, 20 septembrie. Sambata, Departamentul Comertului a informat ca va amana cu o saptamana ordinul prin care va fi interzisa in Statele Unite descarcarea aplicatiilor chineze TikTok si WeChat.Donald Trump le-a spus jurnalistilor ca sprijina acordul prin care compania chineza ByteDance (care detine TikTok), grupul informatic american Oracle si lantul de magazine Walmart vor crea o noua companie, TikTok Global, care va prelua operatiunile TikTok din SUA.Actionarii americani ar urma sa controleze 53% din TikTok, iar investitorul chinez 36%, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul.Trump a declarat ca noua companie va fi "controlata in totalitate de Oracle si Walmart".Oracle a anuntat ca va prelua o participatie de 12,5% in TikTok Global. In prezent, investitorii din SUA detin aproximativ 40% din ByteDance.Aplicatia de video-sharing TikTok are 100 de milioane de utilizatori in SUA si este populara in special in randul tinerilor americani. La randul sau, aplicatia de mesagerie WeChat are, in medie, 19 milioane de utilizatori activi zilnic in SUA, sustine firma de consultanta Apptopia.