Donald Trump a pierdut suprematia in Partidul Republican. Cine este colegul care-l depaseste in sondajele interne

Western Conservative Summit 2021 non-partisan approval voting poll results:



1. Ron DeSantis - 74.12%

2. Donald Trump - 71.43%

3. Ted Cruz - 42.86%

4. Mike Pompeo - 39.35%

5. Tim Scott 35.58%



30 candidates polled. Democrats & Republicans.



Full results: https://t.co/2a7Z5gVVwU - Centennial Institute (@CentennialCCU) June 20, 2021

Conform unui sondaj intern efectuat de Partidul Republican, pe primul loc in partid in topul popularitatii se situeaza acum Ron DeSantis, guvernatorul Floridei, care l-a devansat pe Donald Trump Cei 371 de participanti la adunarea anuala dedicata acestei masuratori sociologice si-au expus parerea in legatura cu 31 de potentiali candidati republicani si democrati, la alegerile de peste trei ani, potrivit News7Jax Analistul politic Rick Mullaney considera ca "sondajul este semnificativ in acest sens. El confirma ce multi cred deja si anume ca Ron DeSantis este intr-o pozitie formidabila pentru nominalziarea republicanilor din 2024. Acest lucru este valabil, mai ales daca Donald Trump nu va mai candida".In sondaj, pe primul loc a fost DeSantis, care a intrunit 74,12 %, intrecandu-i pe fostul presedinte al SUA, Donald Trump - 71,43%, pe Ted Cruz - 42,86%, Mike Pompeo - 39,35% si Tim Scott - 35,58%.Desi este un drum lung de parcurs pana la cursa prezidentiala din 2024, sondajul arata ca DeSantis poate fi un concurent legitim pentru nominalizarea Partidului Republican din Statele Unite.Popularitatea lui DeSantis a crescut in ultimele luni, avand multe aparitii la postul de televiziune Fox News, el abordand diverse teme legate de companiile Big Tech, drepturile protestatarilor si ale votantilor.Deocamdata, DeSantis nu si-a precizat intentiile de viitor pentru 2024, el concentrandu-se in special pe alegerile din Florida, de anul viitor, cand va dori sa castige din nou, postul de guvernator, pe care il ocupa din 2019.Ca membru al Partidului Republican, DeSantis a reprezentat Florida in Camera Reprezentantilor SUA, intre 2013 si 2018.