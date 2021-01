VIDEO In discursul de adio, Trump a declarat ca se va ruga pentru succesul noii administratii, dar nu l-a numit nici macar o singura data pe Joe Biden

"Saptamana aceasta inauguram o noua administratie si ne rugam pentru succesul sau in pastrarea unei Americi sigure si prospere", a declarat Donald Trump intr-o inregistrare video de aproape 20 de minute. "De asemenea, le dorim sa aiba noroc".Desi pare un gest rar de bunavointa fata de succesorul sau, Donald Trump nu l-a numit nici macar o singura data pe Joe Biden.Trump nu si-a recunoscut infrangerea in alegerile prezidentiale din noiembrie si pretentiile sale nefondate de frauda electorala i-au determinat pe sustinatorii sai sa asalteze Capitoliul pe 6 ianuarie."Toti americanii au fost ingroziti de asaltul asupra Capitoliului nostru", mai spune Trump in inregistrarea video in care adauga ca violenta politica "nu poate fi tolerata".Totodata, Donald Trump s-a folosit de aceasta ocazie pentru a aminti realizarile administratiei sale, precum reduceri de impozite, masuri de securizare a frontierei si decizii de politica externa."Lumea ne respecta din nou, va rog sa nu pierdeti acest respect", a indemnat Trump urmatoarea administratie."In timp ce ma pregatesc sa predau puterea unei noi administratii miercuri la pranz, vreau sa stiti ca miscarea pe care am inceput-o abia incepe - nu a existat niciodata asa ceva", a mai spus el. Presedintele ales Joe Biden a adus un omagiu solemn celor 400.000 de victime ale COVID-19: "Pentru a ne vindeca, trebuie sa ne aminti m"