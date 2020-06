Trump, discutii "de foc" cu oficiali de top, dupa ce ar fi cerut implicarea a 10.000 de militari pentru a controla protestele din Washington

Ziare.

com

Milley ar fi fost implicat intr-o "altercatie" cu presedintele pe tema solicitarii acestuia, a spus un oficial de rang inalt din armata, pentru New Yorker. El i-ar fi spus lui Trump: "Nu fac asta. Asta este treaba fortelor de ordine". Presedintele a cedat ulterior. Casa Alba a contestat informatia. Seful Statului Major Mark Meadows a declarat publicatiei ca "nu a avut loc nicio altercatie, in legatura cu vreun ordin sau decizie operationala care a fost luata".In cele din urrma au fost desfasurati 1.600 de militari activi pentru a fi gata de a interveni in capitala americana si au fost mobilizati 5.100 de membri ai Garzii Nationale pentru a intari politia, politia parcurilor si fortele Secret Service din D.C., in timpul protestelor.Casa Alba nu a raspuns imediat solicitarii de a comenta aceste informatii.Inaintea intalnirii, protestele declansate din cauza mortii barbatului de culoare George Floyd in timp ce se afla in custodia politiei au ajuns si la Casa Alba, avand loc ciocniri intre protestatari si politia in fata resedintei presedintelui, in timp ce Trump s-a refugiat intr-un bunker de securitate.Dupa sedinta la care Trump a cerut ca trupe ale armatei sa fie desfasurate pe strazi, acesta a vorbit cu guvernatorii statelor unde aveau loc proteste, cerandu-le "sa domine" protestatarii si sa desfasoare Garda Nationala.Ulterior, presedintele a tinut un discurs la Casa Alba, in gradina de trandafiri, si a mers la biserica St. John, in apropierea Casei Albe, pentru o sedinta foto in care a tinut in mana o Biblie, dupa ce demonstranti pasnici au fost risipiti din zona de catre politie, cu gaze lacrimogene, gloante de cauciuc si bastoane.Esper si Milley au fost criticati pentru ca l-au insotit pe presedinte pe drumul spre biserica, unde Milley a purtat uniforma militara, contrar regulilor ca oficialii militari sa nu fie imbracati in acest fel la evenimente politice.Discutiile despre modul de reactie la proteste a provocat o sciziune intre Pentagon si Casa Alba.Miercuri, Esper ar fi provocat furia lui Trump, luandu-l pe nepregatite in timpul unei conferinte de presa, afirmand ca nu este de acord cu invocarea Legii Insurectiei pentru a desfasura armata in timpul protestelor violente.