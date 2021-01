Donald Trump a gratiat 143 de persoane, in ultimele ore de mandat. Pe lista sunt mai multi apropiati, intre care si Elliot Broidy, care l-a adus pe Dragnea in SUA

Cine este Bannon

Totusi, Donald Trump n-ar fi mers pana intr-acolo, incat sa-si acorde preventiv gratiere siesi si membrilor familiei sale, scrie The Washington Post . Nici avocatului sau, Rudy Giuliani, cazut in dizgratie, nu i-ar fi acordat gratiere.Printre persoanele gratiate se mai afla si Kwame Kilpatrick, fost primar al orasului Detroit, potrivit BBC, citat de News.ro.Fostul primar din Detroit, Kwame Kilpatrick, care ispasea o pedeapsa cu 28 de ani inchisoare pentru coruptie, beneficiaza, de asemenea de iertare prezidentiala.Printre alti gratiati se numara, potrivit Reuters, si Elliott Broidy, un fost activist care a strans fonduri pentru Trump si care a recunoscut ca a facut ilegal lobby pe langa guvernul SUA pentru a scapa de o ancheta de care era vizat intr-un scandal urias de coruptie din Malaezia.Elliot Broidy este cel care l-a dus pe Dragnea in vizita in SUA si care a incercat sa faca afaceri cu armata romana., consilier principal al lui Trump in campania din 2016, a fost acuzat in luna august a anului trecut de frauda in cazul unei campanii de strangere de fonduri pentru a fi construit un zid la granita SUA cu Mexic Fost strateg-sef la Casa Alba si teoretician al dreptei nationaliste americane, Bannon l-a consiliat pe Trump timp de aproximativ un an, pana in august 2017.Bannon, Brian Kolfage, Andrew Badolato, Thimothy Shea si altii "au orchestrat o schema pentru a escroca sute de mii de donatori" in campania online "We build the wall" (Noi construim zidul, n.r.), in care au fost stransi 25 de milioane de dolari, au spus procurorii.Aparent, Bannon a primit peste 1 milion de dolari din care a folosit mare parte pentru a-si acoperi cheltuielile personale.au fost pusi sub acuzare pentru infractiuni cu arme de foc, in timp ce Kilpatrick executa o pedeapsa de 28 de ani de inchisoare pentru coruptie.Este un lucru obisnuit ca presedintele sa emita decrete de gratiere inainte de a-si incheia mandatul., in timp ce o comutare scurteaza sau pune capat unei sentinte cu inchisoarea. Cat priveste infractiunile inculpate de o curte federala, presedintele american are putere nelimitata de a gratia.