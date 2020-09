Trump ii acuza pe adversarii sai, Biden si Harris, ca pun vieti in pericol cu "retorica anti-vaccin"

Saptamana trecuta, Kamala Harris a explicat ca ea "nu ar avea incredere" numai in cuvantul presedintelui american daca un vaccin impotriva noului coronavirus ar fi disponibil inainte de alegerile prezidentiale."Ar trebui sa fie o sursa credibila care sa vorbeasca despre eficienta si fiabilitatea" vaccinului, a explicat ea.La randul sau, Joe Biden a afirmat luni ca vrea "sa vada ce spun oamenii de stiinta". "Doresc o transparenta totala in legatura cu acest vaccin", a adaugat el, acuzandu-l pe omul de afaceri republican ca "submineaza increderea publicului" prin politizarea problemelor de sanatate publica.Dar, "daca as putea avea un vaccin maine, as face asta. Chiar daca m-ar costa alegerile, as face asta", a mai declarat Joe Biden.O "retorica anti-vaccin iresponsabila", care "pune vieti in pericol" si "discrediteaza stiinta", a denuntat Donald Trump, care, intr-o conferinta de presa la Casa Alba, s-a aparat ca face din vaccin un argument de campanie."Ce spun ei este foarte periculos pentru tara noastra. Vaccinul va fi foarte sigur si foarte eficient", a adaugat el, afirmand inca o data ca este posibil sa fie disponibil "inaintea unei zile foarte speciale", alegerile de la 3 noiembrie.