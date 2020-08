Trump ii aduce un omagiu ''prietenului'' sau Abe, premierul japonez care si-a anuntat intentia de demisiona

"Vreau sa imi exprim cel mai mare respect pentru premierul Shinzo Abe, un bun prieten al meu", a spus presedintele american la bordul Air Force One pe drumul de intoarcere de la un miting de campanie in New Hampshire."Avem o relatie excelenta si imi pare sincer rau (pentru el), deoarece trebuie sa fie vorba de ceva grav daca pleaca", a adaugat Donald Trump, care de la venirea sa la putere in 2016 s-a intalnit cu Shinzo Abe de mai multe ori.Ajuns la putere la sfarsitul lui 2012, Abe detine recordul de longevitate in post pentru un prim-ministru japonez. La 65 de ani, el si-a anuntat vineri intentia de a demisiona, suferind de o boala inflamatorie cronica a intestinului.Boala, rectocolita hemoragica sau colita ulcerativa, a fost deja unul dintre motivele pentru incheierea precipitata a primului sau mandat de premier in 2007, dupa doar un an de exercitare a puterii.