Trump incearca sa blocheze procesul certificarii rezultatelor alegerilor prezidentiale

Presedintele republican in exercitiu refuza cu incapatanare sa-si recunoasca infrangerea in alegerile prezidentiale de la 3 noiembrie, anuntata de toate marile institutii de presa americane la 7 noiembrie, la patru zile dupa inchiderea sectiilor de votare.Majoritatea recursurilor formulate in justitie de catre echipa sa de campanie au fost respinse de tribunale, insa Donald Trump incearca sa convinga instantele legislative ale statelor-cheie in care republicanii sunt la putere - precum Michigan sau Pennsylvania - sa-si aleaga proprii mari electori - ignorand votul popular -, afirma echipa sa, cu scopul de a continua sa semene indoiala cu privire la rezultatul alegerilor.Joe Biden, care este creditat cu 306 mari electori, iar Trump cu 232, a denuntat joi initiative "total iresponsabile" ale presedintelui in exercitiu, in pofida faptului ca nu se asteapta la o rasturnare alrezultatului alegerilor.Rezultatele alegerilor, stat cu stat, este necesar sa fie certificate in urmatoarele zile.La 14 decembrie, cei 538 de mari electori din Colegiul Electoral, desemnati de fiecare stat, se reunesc pentru a desemna presedintele Statelor Unite.Toate recursurile echipei de campanie a lui Trump urmeaza sa fie solutionate pana la aceasta data.Presedintele american ii primeste vineri, la Casa Alba, pe liderul majoritatii republicane in Senatul statului Michigan Mike Shirkey si pe omologul sau in Camera Reprezentantilor a statului. Lee Chatfield.Cei doi alesi urmeaza sa asculte ce are sa le spuna Trump, potrivit unei surse din Michigan.Insa Mike Shirkey declara presei locale, la inceputul saptamanii, ca Congresul Michiganului nu va desemna un al doilea grup de mari electori.Donald Trump a discutat, de asemenea, cu o reprezentanta electorala a comitatului Wayne, in care se afla orasul Detroit, care s-a opus o vreme certificarii rezultatelor alegerilor prezidentiale in aceasta circumscriptie foarte favorabila democratilor.Echipa lui Trump, condusa de catre avocatul sau personal, fostul primar al New Yorkului Rudy Giuliani, continua in paralel sa denunte in presa "o conspiratie nationala" in vederea furarii alegerilor presedintelui in exercitiu.O consiliera din cadrul echipei de campanie, Jenna Ellis, a respins intr-un comunicat, joi seara, rezultatul renumararii voturilor in Georgia - care confirma victoria lui Joe Biden -, apreciind ca este vorba doar despre o renumararea a unor "voturi ilegale".