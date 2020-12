Trump isi pregateste plecarea de la Casa Alba. El isi numeste consilierii apropiati in administratiile unor institutii publice

Seful in exercitiu al statului american, care urmeaza sa-i cedeze la 20 ianuarie cheia Casei Albe succesorului sau Joe Biden , l-a plasat pe fostul sau ambasador in Germania,, unul dintre cei mai infocati aparatori ai sai in presa, in Consiliul de Administratie al Memorialului Holocaustului, la Washington , o consiliera foarte apropiata miliardarului, care lucra la Trump Organization inainte sa intre in prima campanie prezidentiala a omului de afaceri newyorkez in 2015, pe cand avea varsta de 26 de ani, urmeaza sa faca parte din Consiliul de Administratie al Fulbright Foreign Scholarship, un prestigios program de burse destinat studentilor straini in Statele Unite si studentilor americani in strainatate.Foarte discreta fosta purtatoare de cuvant a Casei Albe,, intra in Consiliul National al Stiintelor Educatiei, un organ consultativ.Peste 40 de nominalizari - dupa altele similare in ultimele saptamani - sunt anuntate intr-un comunicat.De asemenea, Trump o plaseaza pein Consiliul de Administratie al prestigiosului Centru Artistic John F. Kennedy de la Washington.In pofida esecului aproape tuturor recursurilor pe care le-a formulat in justitie, a certificarii rezultatelor in fiecare stat si apoi a validarii rezultatelor de catre marii electori, Donald Trump continua sa sustina - fara vreo proba - ca a obtinut o victorie in alegerile din noiembrie.O serie de speculatii circula cu privire la demersurile sale - sortite esecului in opinia tuturor observatorilor - in vederea unei invalidari a verdictului urnelor.Trump nu a spus in mod clar daca va asista la ceremonia investirii presedintelui ales democrat Joe Biden, la 20 ianuarie, insa a anuntat ca va pleca de la Casa Alba la sfarsitul mandatului sau.