Trump isi plaseaza oamenii loiali la Pentagon, hotarat sa accelereze retragerea trupelor din Afganistan

> cu generalii ca exista un singur comandant suprem si acesta este Donald Trump", a scris el pe Twitter.



"Adevarul este ca data plecarii noastre nu va schimba nimic. Se va prabusi totul", declara Douglas Macgregor la inceputul anului.



"Insa vestea buna este ca, atunci cand vom pleca, cel putin nu vom mai subventiona coruptia si nici prima tara producatoare de heroina din lume", sublinia el.



"Vreau ca trupele noastre sa plece. De aia l-am votat (pe Donald Trump), iar el trebuie sa o faca", indemna Douglas Macgregor.



Cu 69 de zile inainte de sfarsitul mandatului sau, presedintele american in exercitiu - care refuza sa-si recunoasca infrangerea in alegerile prezidentiale de la 3 noiembrie - l-a inlocuit pe Mark Esper cu un fost locotenent din cadrul Fortelor speciale Christopher Miller, care prelua conducerea Centrului national de lupta impotriva terorismului in urma cu doar trei luni.Donald Trump si-a numit, de asemenea, mai multi oameni - considerati extrem de loiali - in posturi civile importante la Pentagon, pana la 20 ianuarie.Directorul politic - numarul trei la Pentagon - a demisionat marti si a fost inlocuit imediat cu adjunctul sau, Anthony Tata - un comentator la postul Fox News, cunoscut mai ales prin tweeturile sale islamofobe, care l-a catalogat pe Barack Obama drept un "conducator terorist", dupa care a retractat.Un fost colonel din cadrul Fortelor terestre, Douglas Macgregor, a fost numit miercuri consilier principal la Departamentul Apararii.Guvernul Trump nu a explicat care este obiectivul acestei remanieri, insa alt om loial miliardarului, senatorul libertarian Rand Paul, si-a exprimat satisfactia fata de instalarea la Pentagon a lui Douglas Macgregor, un sustinator fervent a unei retrageri totale din Afganistan - indiferent de conditiile de pe teren -, in favoarea careia a militat neincetat la Fox News."Sunt foarte fericit ca Donald Trump i-a cerut prietenului meu, colonelul Doug Macgregor, sa-l ajute la incheierea rapida a Razboiului din Afganistan", a scris pe Twitter Rand Paul."Ideea acestei alegeri si a altora este sa aiba oamenii buni care sa-l ajute, in sfarsit, sa ne opreasca razboaiele fara sfarsit", subliniaza el.Donald Trump a anuntat ca vrea sa reduca la 2.500 numarul militarilor americani in Afganistan, la inceputul lui 2021, si a evocat chiar o retragere totala pana de Craciun, insa militarii insista ca orice retragere sa fie legata de o scadere a nivelului violentei pe teren.Cu doua saptamani inainte de alegeri, consilierul in probleme de securitate nationala al Casei Albe Robert O'Brien l-a pus la punct pe seful Statului Major al Statelor Unite, generalul Mark Milley, care a catalogat drept o "speculatie" obiectivul in cifre al administratiei Trump."Eu pot sa va garantez ca este calendarul presedintelui Statelor Unite. Acestea nu sunt speculatii", tuna Robert O'Brien.Militarii - care nu critica in mod public pozitia Casei Albe - se opun, in privat, mentinerii sub 4.500 de militari in Afganistan, atat timp cat talibanii nu se distanteaza in mod public de miscarea jihadista Al-Qaida, de care raman foarte apropiati la aproape 20 de ani de la atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001 Ei vor sa lege procesul retragerii de nivelul violentei pe teren si subliniaza ca o retragere ordonata - transportarea miilor de militari odata cu echipamentul, armamentul greu si vehiculele lor - nu poate sa aiba loc inainte de 20 ianuarie, doar daca nu se lasa la fata locului armament care poate ajunge la inamicii Statelor Unite.Rand Paul avertizeaza ca militarii nu vor incetini procesul retragerii."Le amintesc celor care spun ca retragerea trupelor va provoca un <