Trump isi reia campania electorala cu un nou miting "Make America Great Again" in aer liber, la Portsmouth

"Tuturor participantilor li se vor da masti pe care vor fi incurajati puternic sa le poarte", a anuntat echipa sa de campanie.Miliardarul republican, care candideaza la 3 noiembrie la al doilea mandat de patru ani, si-a reluat campania electorala la 20 iunie, la Tulsa, in Oklahoma.Insa multe randuri de scaune goale nu au contribuit la prezenta imaginea unui candidat care sa gaseasca un nou impuls.Iar imaginea intoarcerii sale la Casa Alba , la miezul noptii, cu un aer abatut si cu cravata desfacuta, a devenit un simbol al unei receniri esuate.Toate sondajele la nivel national arata de mai multe saptamani in aceeasi directie - Donald Trump pierde teren in fata rivalului sau democrat Joe Biden Toti observatorii indeamna la prudenta, subliniind ca maisunt patru luni de campanie, insa subliniaza ca avansul inregistrat de Biden fata de Trump este mult mai important decat cel de care dispunea Hillary Clinton in aceeasi perioada, in urmacu patru ani.