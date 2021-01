Trump nu este binevenit in Scotia, avertizeaza premierul Nicola Sturgeon

Potrivit ziarului scotian Sunday Post, aeroportul din Prestwick, in estul Scotiei, a fost avertizat privind sosirea avionului Boeing 757 - pe care il utilizeaza uneori presedintele american - pe 19 ianuarie, respectiv in ajunul investirii la Casa Alba a succesorului sau, democratul Joe Biden Alimentand speculatiile privind o posibila vizita, ziarul scrie ca a existat o activitate intensa pe acest aeroport a unor avioane ale armatei americane, care ar fi efectuat o misiune de recunoastere la Trump Turnberry, unul dintre cele doua complexuri de golf pe care republicanul le detine in Scotia.Contactat de AFP, aeroportul din Prestwick a raspuns totusi prin intermediul unui purtator de cuvant ca nu asteapta o vizita a lui Donald Trump in ianuarie.Intrebata despre acest subiect la o conferinta de presa, premierul scotian Nicola Sturgeon a raspuns ca n-are "nicio idee despre planurile de calatorie ale lui Donald Trump", afirmand totusi ca spera ca "planul sau imediat este sa plece de la Casa Alba"."Dar nu le permitem pentru moment oamenilor sa vina in Scotia, cu exceptia calatoriilor esentiale", a reamintit ea, in contextul in care provincia britanica a inasprit luni restrictiile impotriva COVID-19."Asta i se aplica lui ca oricarui altcuiva. Si sa vii sa joci golf este un motiv pe care nu l-as considera esential", a avertizat sefa guvernului scotian.Exista numeroase speculatii privind ceea ce va face Donald Trump, care refuza in continuare sa-si recunoasca infrangerea, in ziua investiturii lui Joe Biden, pe 20 ianuarie. Daca nu se va deplasa la ceremonia de la Washington , el va incalca o traditie veche de peste un secol.Complexul de golf Turnberry nu a raspuns pana acum solicitarilor France Presse de a comenta aceste informatii.Cu peste 75.000 de decese asociate COVID-19, Regatul Unit este una dintre tarile din Europa cele mai indoliate de coronavirus si tendinta s-a agravat in ultimele saptamani, din cauza unei noi tulpini mai contagioase a virusului.