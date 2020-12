Trump nu se lasa. Aliatii presedintelui au cerut Curtii Supreme a SUA sa blocheze certificarea rezultatelor in Pennsyilvania

Acest recurs a fost introdus dupa respingerea, sambata, de catre Curtea Suprema a statului Pennsylvania a unei plangeri in care era contestata legalitatea voturilor prin corespondenta.In etapa actuala, cea mai inalta instanta americana nu este solicitata sa se pronunte asupra fondului.Reclamantii, printre care se numara inclusiv alesul republican din Camera Reprezentantilor Mike Kelly, solicita inghetarea tuturor operatiunilor electorale din acest stat-cheie.Raspunsul Curtii Supreme a SUA nu ar trebui sa intarzie prea mult, iar instanta nu va trebui sa isi justifice decizia.La o luna de la scrutinul electoral, presedintele Donald Trump continua sa refuze sa isi recunoasca infrangerea in fata democratului Joe Biden , pretinzand ca este victima unei "fraude masive".Cu ajutorul aliatilor sai, Trump a depus plangeri in mai multe state-cheie, dar a suferit deja aproximativ 20 de esecuri. Marti, ministrul de justitie Bill Barr, care face totusi parte din cercul apropiat al liderului de la Casa Alba , a asigurat ca nu a vazut suficiente fraude pentru a invalida victoria lui Joe Biden.Presedintele Donald Trump a revizuit radical componenta Curtii Supreme a SUA, numind trei din totalul de noua judecatori. Duminica, el si-a exprimat frustrarea din cauza faptului ca acestei instante supreme nu i-au fost inca inaintate plangeri."Avem nevoie de Curtea Suprema sa ne examineze cazul. Ceva trebuie sa ajunga la ea. Daca nu, atunci ce este Curtea Suprema?", si-a exprimat nemultumirea presedintele intr-o interventie pentru canalul de televiziune Fox.In 2000, aceasta jurisdictie a intrerupt o renumarare a voturilor in Florida, unde George W. Bush avea doar 537 de voturi in fata democratului Al Gore, ceea ce i-a permis republicanului sa castige alegerile.De data aceasta insa, rezultatul alegerilor nu depinde doar de un stat, iar diferentele sunt mult mai mari intre cei doi candidati. Prin urmare, este putin probabil ca instanta suprema a SUA sa isi pericliteze reputatia pentru un caz care nu va conta in final.