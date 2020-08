Trump o va gratia pe activista pentru drepturile femeilor Susan B. Anthony, acuzata ca a votat ilegal in alegerile prezidentiale din 1872

"Astazi, voi semna o gratiere completa pentru Susan B. Anthony. Ea nu a fost iertata niciodata. Stiati asta? Nu a fost iertata niciodata", a spus Trump la Casa Alba, inainte de semnarea unei proclamatii care marcheaza 100 de ani de la ratificarea Amendamentului 19, care garanta dreptul femeilor la vot.Presedintele a adaugat: "Nu a fost iertata niciodata pentru ca a votat. Ea a fost vinovata pentru ca a votat. Si vom semna o gratiere completa si cred ca asta este cu adevarat fantastic".Decizia lui Trump este vazuta ca o incercare de a obtine votul femeilor la alegerile din toamna aceasta. In sondaje, ele il prefera pe democratul Joe Biden Anthony a votat in Rochester (New York), in 1872, si a fost arestata si judecata. Ea nu a platit amenda de 100 de dolari si nici nu a executat vreo pedeapsa cu inchisoarea, potrivit House Office of the Historian. Amendamentul 19, pentru care ea a luptat, a fost ratificat la 14 ani de la moartea ei.