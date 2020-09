Trump reactioneaza dur, dupa ce doi politisti au fost atacati cu focuri de arma la Los Angeles: "Animale care trebuie lovite dur"

Update: The gunman walked up on the deputies and opened fire without warning or provocation. pic.twitter.com/cBQjyKkoxJ - LA County Sheriffs (@LASDHQ) September 13, 2020

Animals that must be hit hard! https://t.co/zrOd9ZUl8o - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 13, 2020

Imagini ale atacului surprinse de o camera de supraveghere au fost difuzate de catre departamentul serifului . Se vede astfel cum un barbat inarmat cu un pistol se apropie de vehiculul parcat si deschide focul asupra celor doi ofiteri, fara sa fi fost provocat, apoi fuge. Politistii, un barbat si o femeie, au fost operati in cursul noptii si sunt in stare critica.Vorbind despre atacatorul aflat in libertate, un responsabil al politiei, capitanul Kent Wegener, a declarat la o conferinta de presa ca "in stadiul actual avem o descriere foarte, foarte generica a barbatului cu pielea inchisa la culoare si care a fost prezentata de una dintre victime".Presedintele Donald Trump a retransmis imaginile pe Twitter si a scris alaturi, referindu-se la atacator: "Animale care trebuie lovite dur".Facand apoi referire la cei doi politisti raniti, el a scris pe reteaua de socializare ca "daca ei mor, judecata rapida pentru pedeapsa cu moartea pentru criminal". "Este singurul mod pentru a opri aceasta", a completat presedintele american.