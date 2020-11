Trump recunoaste ca Biden ''a castigat'', dar a reafirmat ca alegerile au fost falsificate

"A castigat pentru ca alegerile au fost falsificate", a postat Trump pe Twitter Democratul Joe Biden a castigat in final alegerile din SUA cu 306 electori, in timp ce rivalul sau republican Donald Trump a obtinut doar 232, conform proiectiilor media dupa anuntarea, vineri, a rezultatelor scrutinului in ultimele doua state americane, relateaza AFP si dpa.CITESTE SI: