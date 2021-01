Trump risca a doua procedura de destituire, situatie fara precedent in istoria SUA. Democratii au pregatit textul de acuzare

Un text de punere sub acuzare (impeachment), redactat de parlamentari democrati din Camera Reprezentantilor, ii reproseaza presedintelui republican ca a facut "in mod deliberat declaratii" care au incurajat invadarea cladirii Congresului de catre partizanii sai.Prezenti la o manifestatie organizata de Donald Trump impotriva certificarii de catre Congres a victoriei lui Joe Biden la prezidentiale, acestia au patruns cu forta in plina sedinta comuna a celor doua Camere. Evenimente nemaiintalnite la Washington si in cursul carora cinci persoane si-au pierdut viata, printre care un politist.Mai multi protestatari au fost arestati si inculpati sambata pentru intruziune ilegala si comportament violent, printre care Jacob Anthony Chansley, alias Jake Angeli, complotistul in bustul gol care purta un coif cu coarne de bizon miercuri in asaltul asupra Capitoliului.Articolul de punere sub acuzare, semnat de cel putin 180 de congresmeni, printre care alesul democrat Ted Lieu, afirma ca Donald Trump "a pus grav in pericol securitatea Statelor Unite si a institutiilor de guvernamant".Decizia de a lansa aceasta noua procedura de destituire ii va reveni inca o data influentei presedinte a Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi. Ea a promis sa actioneze daca presedintele republican nu va actiona imediat."Este dezechilibrat, labil si periculos. Trebuie sa plece", a afirmat ea, mergand pana la a discuta cu seful Statului Major american pentru a se asigura ca Donald Trump nu poate utiliza codurile nucleare.Retras la Casa Alba , Donald Trump le-ar fi spus apropiatilor sai ca nu intentioneaza sa demisioneze, a informat sambata cotidianul New York Times.Chiar si in tabara republicana, unii congresmeni par deschisi la posibilitatea unui nou "impeachment". Senatorul Ben Sasse a afirmat ca va examina capetele de acuzare in cazul in care Camera va deschide o procedura de destituire.Fara sa se pronunte asupra unei posibile destituiri, o alta senatoare republicana a cerut plecarea lui Donald Trump."Vreau sa demisioneze. Vreau sa plece. A provocat destule pagube", a declarat vineri Lisa Murkowski pentru Anchorage Daily News, o publicatie din Alaska.