Trump se gandeste la instaurarea legii martiale pentru a rasturna rezultatul scrutinului

O instaurare a legii martiale a fost evocata intr-o reuniune, vineri, dezvaluie presa americana, si a provocat un val de critici in clasa politica, in pofida unei dezmintiri laconice a lui Donald Trump pe Twitter Ideea de a incredinta puterea executiva si judiciara armatei circula de la inceputul lui decembrie in randul celor mai ferventi sustiunatori ai lui Donald Trump si le-ar permite militarilor, potrivit sustinatorilor sai, sa organizeze un nou scrutin prezidential.Legea martiala nu a mai fost folosita de catre Guvernul american din al Doilea Razboi Mondial.Potrivit unui studiu realizat de centrul juridic de reflectie Brennan Center for Justice, publicatin august, Donald Trump ar avea nevoie de acordul Congresului pentru a instaura legea martiala."Asta nu se va intampla", a anticipat duminica, la CNN, senatorul republican Mitt Romney, in opinia caruia "toate astea nu duc nicaieri".Donald Trump a dezmintit duminica, pe Twitter , aceasta informatie."Legea martiala = fake news", a scris el pe reteaua de socializare.Mai multi alesi republicani locali l-au incurajat in ultima perioada sa recurga la aceasta cale.In pofida votului de lunea trecuta al marilor electori - care au confirmat alegerea democratului Joe Biden - si a esecului procedurilor judiciare initiate de catre tabara sa cu scopul de a denunta nereguli in alegerile de la 3 noiembrie, fostul promotor imobiliar defuza sa se dea batut.O purtatoare de cuvant a Executivului, Kayleigh McEnany, a minimalizat marti votul marilor electori, care este, in opinia sa, doar "o etapa in procesul constitutional" si a subliniat ca actiunile in justitie nu s-au incheiat."STANJENITOR"Dupa ce au asteptat mai bine de o luna, cateva figuri importante din cadrul Partidului republican, cu liderul majoritatii republicane in Senat Mitch McConnel in frunte, au recunoscut saptamana trecuta infrangerea lui Donald Trump, in pofida faptului ca domina o mare rezerva.In afara de Mitt Romney, niciun ales conservator important nu a condamnat ideea recurgerii la legea martiala."Orice ales sau candidat republican care pastreaza tacerea asupra acestui subiect nu merita sa conduca", si-a exprimat indignarea, duminica, Pat Garofalo, un ales republican in Camera Reprezentantilor statului Minnesota."Presedintele ar putea face din ultimul capitol al mandatului sau o victorie odata cu sosirea vaccinului" impotriva covid-19 in loc sa conteste rezultatul alegerilor, a subliniat Mitt Romney, una dintre putinele voci din Partidul Republican in timpul presedintiei lui Trump."Este cu adevarat trist si stanjenitor", a apreciat Romney.Multi republicani s-ar fi opus, de asemenea, altei sugestii a lui Trump, de a o numi pe controversata avocata Sidney Powell procuror special insarcinat sa ancheteze eventuale nereguli electroale.Sidney Powell, un fost procuror, in varsta de 65 de ani, sustine de saptamani de zile ca a dezvaluit un complot international care sa conduca la esecul lui Donald trump, insa fara sa prezinte cea mai mica proba in acest sens.Dupa ce a colaborat cu echipa avocatilor lui Trump, ea a fost inlaturata.Tot vineri s-ar fi evocat posibilitatea unui decret prezidential care sa ordone confiscarea, in vederea examinarii, a masinilor de votare, care constituie, in opinia lui Trump, instrumentul unei fraude la scara mare. El nu a prezentat vreo proba in acest sens.Pe masura ce fereastra - daca exista vreuna - se inchide, seful in exercitiu al statului american se bazeaza pe un numar tot mai restrans de sustinatori loiali si pe presa ultraconservatoare, aflata la " frontiera " informatiei.Donald Trump se inspira,astfel, din teorii ale complotului ale unor site-uri marginale precum The Gateway Pundit, din care a repostat pe Twitter duminica, si continua sa-si galvanizeze baza, al carei nucleu crede in continuare in rasturnarea situatiei, potrivit retelelor de socializare.Echipa lui Joe Biden refuza, insa, sa se lase antrenata intr-o dezbatere care nu are rost, in opinia sa."Se intampla prea multe lucruri in aceasta tara (...) pentru ca noi sa ne ingrijoram din cauza a ceea ce se intampla in Biroul Oval", a declarat duminica, la Fox News, viitoarea purtatoare de cuvant a lui Biden, Jen Psaki.Unele voci apreciaza ca "Trump este tot mai rau pe masura ce se apropie data de 20 ianuarie", comenteaza fostul consilier in probleme de securitate al presedintelui in exercitiu, John Bolton."Este fals. Este acelasi comportament, care se repeta la infinit", subliniaza el.CURTEA SUPREMAPe de alta parte, echipa de campanie a lui Donald Trump a anuntat duminica faptul ca va cere din nou Curtii Supreme americane sa rastoarne rezultatul alegerilor de la 3 noiembrie, intr-o noua incercare de a ocoli procesul electoral si de a face loc indoielii cu privire la legitimitatea victoriei lui Joe Biden, relateaza Reuters.Echipa de campanie a lui Donald Trump a depus o cerere prin care solicita celei mai inalte jurisdictii americane sainfirme trei hotarari judecatoresti pronuntate in Pennsylvania cu privire la votul prin corespondenta, a anuntat intr-un comunicat avocatul miliardarului republican, Rudy Giuliani.Democratul Joe Biden s-a impus in fata lui Trump cu peste 80.000 de voturi in Pennsylvania.Acest demers este "futil" si nu-l va impiedica pe Joe Biden sa devina presedinte la 20 ianuarie, apreciaza Joshua Douglas, un profesor de drept electoral de la Universitatea din Kentucky."Curtea ii va pune capat rapid", apreciaza el.Curtea Suprema a respins luna aceasta o cerere depusa de catre statul Texas si sustinuta de catre Donald Trump in care se solicita anularea rezultatului alegerilor prezidentiale in patru state - Georgia, Michigan, Pennsylvania si Wisconsin.CITESTE SI: Fostul ministru Bogdan Stanoevici, cunoscut drept un militant anti-masca, are COVID-19 si este intubat