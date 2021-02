Miscare surprinzatoare a lui Trump. Fostul presedinte al SUA il sprijina pe rivalul unui republican care a votat pentru "impeachment"

Fostul presedinte american si-a anuntat sprijinul "total" pentru Max Miller, fost consilier la Casa Alba si membru al echipei sale de campanie, in primarele care il vor opune lui Anthony Gonzalez, unul dintre cei zece republicani din Camera Reprezentantilor - din 211 - care au votat cu democratii pentru a-l acuza ca a incitat la asaltul asupra Capitoliului pe 6 ianuarie."Max Miller este o persoana minunata care a facut o treaba superba la Casa Alba si va fi un membru fantastic al Congresului", a scris el intr-un comunicat.Anthony Gonzalez "nu ar trebui sa-i reprezinte" pe locuitorii din circumscriptia sa din Ohio "deoarece nu are in vedere interesele lor", a adaugat omul de afaceri in legatura cu acest fost jucator profesionist de fotbal american, ales pentru prima data in Camera Reprezentantilor in 2018."Sunt onorat sa fiu sprijinit de presedintele Donald Trump" , a scris Max Miller pe contul sau de Twitter Donald Trump a fost pus sub acuzare in Camera Reprezentantilor pe 13 ianuarie si achitat o luna mai tarziu dupa procesul sau in Senat. Sapte din 50 de senatori republicani au votat impreuna cu cei 50 de democrati in favoarea condamnarii sale.Fostul presedinte ramane foarte popular printre alegatorii republicani si a spus ca este gata sa-si ajute partidul pentru a recastiga majoritatea in Congres in 2022.