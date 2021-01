Donald Trump: "Cred ca "Big Tech" ii fac un lucru oribil tarii noastre. Provoaca o divizare"

"Cred ca "Big Tech" ii fac un lucru oribil tarii noastre si cred ca va fi o greseala catastrofala pentru ei. Ei provoaca divizare", a declarat el presei inainte de plecarea intr-o calatorie in Texas, relateaza Reuters.El a spus ca aceste companii au facut o "greseala teribila" si ca exista o "contra-miscare" la actiunile platformelor Big Tech, fara a explica in ce ar consta aceasta.Saptamana trecuta, Twitter , Facebook, Alphabet Inc, detinut de Google Apple Inc si Amazon.com Ink au recurs la cele mai dure actiuni de pana acum impotriva lui Trump pentru a-i limita accesul la abonatii sai.Companiile au invocat potentialul unor noi violente care ar putea fi incurajate de postarile presedintelui republican, dupa ce sustinatorii sai au luat cu asalt cladirea Congresului saptamana trecuta, violente soldate cu cinci morti.Apple, Google si Amazon au suspendat si Parler - o aplicatie pro-Trump in care utilizatorii amenintau cu noi violente - din magazinele lor de aplicatii si din serviciile lor de web-hosting.Deciziile l-au infuriat pe Trump, care a declarat imediat ca nu va fi redus la tacere si a promis un "anunt important in curand".Trump a avut mai multe ciocniri cu companiile "Big Tech" si a criticat protectia de care se bucura acestea in baza legii asa-numite Sectiunea 230, care apara companiile de raspundere juridica din cauza continutului postat de utilizatori. El a continuat sa ceara ca legea sa fie revocata, desi apelurile sale nu au intrunit sprijinul necesar in Congres.Donald Trump chiar s-a folosit de dreptul sau de veto pentru a bloca o lege privind bugetul apararii in valoare de 740 de miliarde de dolari, intrucat aceasta nu continea textul pe care il dorea privind modificarea Sectiunii 230. Congresul SUA a reusit in cele din urma sa depaseasca veto-ul sau.Citeste si: