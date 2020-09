Trump spune ca va alege o femeie in locul lui Ruth Bader Ginsburg la Curtea Suprema. Care sunt candidatele cu cele mai mari sanse

Presedintele american a spus: "Va fi o femeie". Sustinatorii din Fayetteville l-au incurajat pe Trump sa nu amane numirea unui inlocuitor, desi el a spus ca nu are o nominalizare, insa va face o alegere saptamana viitoare."Avem multe femei pe lista", a completat Trump. Amy Coney Barrett, judecator federal la curtea de apel din Chicago, este una dintre principalele candidate pentru ocuparea locului ramas vacant dupa decesul, vineri, al lui Ginsburg, au declarat trei surse.Barrett, in varsta de 48 de ani, s-a aflat pe lista scurta pentru inlocuirea, in 2018, a judecatorului Anthony Kennedy, care s-a pensionat. La acel moment, Trump - care sambata a spus despre ea ca este "foarte respectata" - l-a ales pe Brett Kavanaugh.Catolica, Barrett este impotriva avortului si are sapte copii. Ea a lucrat cu judecatorul Antonin Scalia.Un alt candidat viabil ar putea fi Allison Rushing, in varsta de 38 de ani, judecator la curtea de apel din Virginia. Potrivit surselor consultate de NBC News, alti doi judecatori sunt luati in considerare pentru fotoliul vacant de la Curtea Suprema - Barbara Lagoa, in varsta de 52 de ani, judecatoare in Georgia , si Amul Thapar, in varsta de 51 de ani, in Cincinnati, preferat al liderului majoritatii din Senat, Mitch McConnell.Ginsburg, aparatoare a drepturilor civile, fusese diagnosticata cu cancer in urma cu mai mult timp si a murit vineri, la varsta de 87 de ani, inconjurata de familia sa, in casa ei din Washington D.C.Cel care va fi nominalizat va fi audiat de Senatul american si alegerea va fi supusa votului.