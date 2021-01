Twitter a inlaturat mai multe mesaje publicate de Trump si i-a blocat contul pentru 12 ore. Facebook si YouTube au eliminat clipuri cu sustinatorii presedintelui

Intre mesajele eliminate s-a aflat si inregistrarea video publicata dupa-amiaza in care Trump se adresa sustinatorilor lui.A fost sters si mesajul in care el spunea ca vicepresedintelui Mike Pence ii lipseste curajul de a face ceea ce este necesar.Pence prezida sesiunea Congresului in care urma sa fie certificata alegerea lui Joe Biden in functia de presedinte al SUA.Blocarea temporara a contului reflecta incalcarea regulilor platformei de socializare, a transmis compania. Facebook si YouTube au inlaturat de asemenea clipurile lui Trump cu sustinatorii lui.Protestele convocate de presedintele in exercitiu Donald Trump miercuri, in fata Capitoliului, unde Congresul urma sa certifice voturile electorilor in alegerile prezidentiale si, cu acestea, victoria democratului Joe Biden in alegerile prezidentiale, au devenit violente la scurt timp.Sute de manifestanti, sustinatori ai lui Trump, au patruns in Capitoliu si mai multe cladiri din complex au fost evacuate. In confruntarile cu politia au rezultat mai multi raniti si cateva zeci de persoane au fost retinute. O persoana a murit impuscata.