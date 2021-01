Twitter versus Donald Trump: a fost sau nu cenzura? Ce s-a fi intamplat daca Iliescu avea cont de Facebook in timpul mineriadelor

A fost sau nu cenzura in cazul Trump versus Twitter?

Trebuia sau nu sa fie interzis Donald Trump pe Twitter?

Cum controlezi continutul pe o retea de socializare

La doua zile dupa ce sustinatorii lui Donald Trump au luat cu asalt Capitoliul, la incurajarile presedintelui american in exercitiu, platforma de socializare Twitter i-a suspendat contul, invocand "incitari la violenta". Facebook a suspendat, de asemenea, profilul lui Trump pe o perioada nedeterminata.Ioana Avadani, directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent (CJI), sustine ca nu putem vorbi despre cenzura, din punct de vedere legal, in cazul Donald Trump - Twitter, pentru ca acest instrument se aplica in relatia stat - cetatean."Putem vorbi de cenzura in contextul discutiei despre libertatea de exprimare, dar in acel context, obligatia se refera la. Obligatia de a respecta libertatea de exprimare este a statului, nu a persoanelor individuale. Statul ma poate cenzura.Dincolo de acest principiu, intervin tot felul de complicatii. In momentul in care devii o platforma cu miliarde de utilizatori, iti revin niste obligatii morale, daca nu legale. In raport cu libertatea de exprimare, exista niste restrictii legitime, dintre care una este ferma si apare in toate documentele internationale si anume combaterea discursului incitator la ura si violenta. Nu este neaparat nevoie de a avea o hotarare a instantei in momentul in care vezi un discurs incitator la ura si violenta, in mod explicit", a declarat Avadani pentru Ziare.com.Radu Herjeu, membru in Consiliul National al Audiovizualului (CNA), sustine ca nu este vorba de cenzura in cazul Trump vs. Twitter, intrucat vorbim de o companie privata care a aplicat regulile asupra unui utilizator care a abuzat de produs."Eu intotdeauna am avut o retinere in a folosi termenul "cenzura" intr-o societate democratica. Intr-o dictatura are sens, pentru ca cenzura este exercitata de o putere politica, care are parghii directe asupra mijloacelor de comunicare in masa prin care poate interzice aparitia unui subiect care nu este favorabil., care, ca orice patroni, au dreptul de a gestiona bunul pe care il produc si pe care il dau spre folosinta celorlalti asa cum considera de cuvinta. Atat timp cat folosirea acestui bun este conditionata de respectarea unor reguli pe care acesti patroni le stabilesc, nu cred ca pot vorbi de cenzura in momentul in care cineva care nu respecta aceste reguli este oprit sa mai foloseasca bunul respectiv in mod abuziv", a declarat Herjeu pentru Ziare.com.Intrebat daca este sau nu vorba despre cenzura, Dragos Stanca, presedinte Biroului Roman de Audit Transmedia (BRAT) si expert in industria digitala, sustine ca raspunsul variaza in functie de perspectiva."Raspunsul concret, la zi, este. Din punctul de vedere al modului in care platformele sunt privite ca un business global care opereaza pe piete diferite cu legislatii diferite, nu este un act de cenzura, intrucat platformele big tech au acest lux de a-si actualiza termenii si conditiile pe parcursul evolutiei. Din punctul de vedere al termenilor si conditiilor, platformele isi pot rezerva dreptul de a sterge orice cont sau sa intervina in continut, in conditiile in care continutul se abate de la termeni si conditii. Evident, cu un grad de subiectivism. (...) Din punct de vedere strict tehnic, toate partile au argumente si au bucati de dreptate de partea lor. Tocmai de asta, discutia este complexa", explica Stanca.Presedintele BRAT vine si cu un exemplu "mai usor de inteles pentru public", in care prezinta situatia ipotetica ca Ion Iliescu sa aiba cont de Facebook in timpul Mineriadelor din Romania postdecembrista."Daca Facebook ar fi avut sediul central in Bucuresti, in timpul Mineriadelor, si Ion Iliescu ar fi chemat minerii folosind Facebook, nu folosind televiziunea romana, cu siguranta ca angajatii Facebook din Romania ar fi pus o presiune pe managementul companiei sa ia niste masuri si probabil ca acele masuri s-ar fi luat. Cam asta se intampla acum in America Atata timp cat au fost luate in considerare termenii si conditiile platformei, dublate de bun simt, de niste judecati etice minimale, de elemente legale si se ajunge la concluzia ca s-a intrecut o limita si e cazul sa se ia o masura mai ferma, sunt absolut convins ca in aceasta situatie ipotetica si relevanta ca putere a exemplului s-ar fi iscat discutii puternice atat in spatiul public, cat si in interiorul companiei pentru ca, sa existe un disclaimer prin care platforma s-ar fi dezis de asta sau sa fi luat masuri pentru a reduce reach-ul acelei postari ca sa nu o vada minerii din Valea Jiului si sa nu vina la Bucuresti", explica Dragos Stanca.In opinia directoarei CJI, contul presedintelui american Donald Trump trebuia suspendat in contextul mesajelor incitatoare si a discursului urii promovat."In momentul de fata, cred ca. Nu stiu daca este justificata interzicerea accesului pe toata viata sau fara termen. Pe de alta parte, in momentul in care Twitter si Facebook au sters conturi gestionate de fabrici de troli, nu a avut nimeni niciun fel de problema. Daca acceptam ca este in regula sa suspenzi conturile trolilor, ar trebui sa acceptam ca este in regula sa suspenzi conturile oricui daca ai justificare", a declarat Ioana Avadani.Membrul CNA Radu Herjeu sustine ca Twitter nu trebuia sa inchida contul de utilizator al presedintelui american, iar momentul in care a ales sa faca acest lucru, dupa asaltul asupra Capitoliului, ridica un semn de intrebare, in contextul in care Donald Trump a avut un limbaj incitator la ura si violente de multi ani."Eu nu consider cenzura acest lucru si nu cred ca trebuia inchis contul. Eu as fi preferat ca punctual, in functie de afirmatia facuta de Donald Trump, ea sa fie permisa sau nu pe contul de socializare, nu sa i se inchida de tot contul, ca poate omul si-a revenit in minti. E si un fel de proces de intentie pe viitor pe baza experientei trecute. Eu asa as fi actionat, nu i-as fi inchis de tot contul. As fi fost foarte atent la tot ce scrie si acolo unde constatam cea mai mica incalcare a regulilor, opream de la difuzare afirmatia respectiva.Pe de alta parte, Donald Trump a facut aceste incitari, directe sau indirecte, intelese sau subintelese, la ura sau catre diversele categorii de oameni de pe pamant de cand are acces la Twitter si pe tot parcursul presedintiei lui. Eu cred ca daca aplicarea acelor reguli se intampla mult mai corect, la obiect si mai prompt, atunci cand Donald Trump folosea Twitter ca sa disemineze hate speech-ul,si nici el nu ar fi avut o asa audienta uriasa", a spus Herjeu.Intrebata cum ar putea o retea de socializare sa controleze un continut fara sa il restrictioneze, directoarea CJI a raspuns ca nu exista o reteta universala, dar singura modalitatea este moderarea continutului, care vine, insa, cu provocari care au lansat mari dezbateri."Nu exista un model unic acceptat in ceea ce priveste modul in care retelele sociale ar trebui sa actioneze. Companiile actioneaza dupa deviza "Noi suntem niste agenti tehnici, nu suntem niste agenti teritoriali. Noi ar trebui sa fim neutri". Exista, insa, niste sentinte ale Curtii Europene a Drepturilor Omului in care operatorul unui site este responsabil inclusiv de continuturile comentariilor facute de altii pe site-ul respectiv.Singura modalitate care este in dezvoltare este. Asta inseamna fie sa ai o armata de moderatori care sa fie sensibili la raportul dintre libertatea de exprimare si continutul ilegal sau daunator, ceea ce stim cu totii ca este irealizabil, fie sa ai niste filtre sau niste mecanisme cu inteligenta artificiala. Atunci ajungem la cealalta problema: noua ne convine ca un "robot" sa decida ce este acceptabil si ce nu este acceptabil?Ce se intampla acum cu Donald Trump este doarsi a companiilor care gestioneaza domeniul media", a explicat Ioana Avadani.