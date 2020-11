Pompeo: SUA vor eticheta exporturile coloniilor israeliene din Cisiordania ocupata ca provenind din Israel

"Toti producatorii din zone unde isi exercita autoritatea Israelul vor trebui sa scrie pe produsele lor exportate in SUA sau ", se arata intr-un comunicat al secretarului de stat difuzat dupa vizita sa la podgoria Psagot, situata intr-o colonie.France Presse mentioneaza ca acordurile israeliano-palestiniene de la Oslo din anii 1990 impart Cisiordania in trei zone, A, B si C, primele doua, reprezentand 40% din teritoriu, fiind plasate in principal sub control palestinian, in timp ce zona C (60%) se afla sub control militar si civil israelian, ce ar urma sa fie transferat intr-un final palestinienilor printr-un acord de pace definitiv.Or, pentru Israel, "zona C" - acoperind in cea mai mare parte zona agricola a Vaii Iordanului si totalitatea coloniilor - nu poate fi considerata teritoriu "palestinian", ci "in disputa", intrucat nu exista deocamdata niciun acord de pace definitiv intre palestinieni si israelieni.Secretarul de stat american a explicat joi ca noua abordare a SUA "recunoaste ca producatorii din zona C opereaza in cadrul administrativ si juridic al Israelului si ca produsele lor trebuie tratate ca atare".El a precizat ca produsele din zonele A si B vor trebui etichetate cu, iar cele din Fasia Gaza vor purta mentiunea."Gaza si Cisiordania sunt politic si administrativ teritorii separate si trebuie considerate ca atare", a adaugat Pompeo.Vizita secretarului de stat american la podgoria Psagot nu a fost trecuta cu vederea de militanti din organizatia 'Pacea Acum', de monitorizare a coloniilor israeliene, care l-au intampinat cu pancarte cu mesaje precum "SUA, nu mai subminati pacea" si "Teritoriul ocupat nu poate fi normalizat".CITESTE SI