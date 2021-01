Un cont de Twitter afiliat ayatollahului Khamenei cheama la razbunarea asasinarii generalului Soleimani si il ameninta pe Donald Trump

"Razbunarea este inevitabila. Ucigasul lui Soleimani si cel care a ordonat asasinatul trebuie sa fie tinta unei razbunari", se spune in mesajul in persana publicat joi cu putin timp inainte de miezul noptii de @khamenei_site, cont al ayatollahului Ali Khamenei pe un site de internet.Aceste declaratii, facute si in trecut de Khamenei, sunt insotite de un fotomontaj in care Donald Trump poate fi vazut jucand golf pe un teren la malul marii survolat de o aeronava in forma triunghiulara din care se vede doar umbra proiectata pe terenul verde.Arhitect al strategiei de influenta regionala a Iranului, generalul Qassem Soleimani era seful Fortelor Qods , insarcinate cu operatiunile externe ale Gardienilor Revolutiei, armata ideologica a Republicii Islamice. El a fost ucis pe 3 ianuarie 2020 la Bagdad intr-un atac cu drona american ordonat de Donald Trump. Acesta din urma a parasit Casa Alba miercuri, predand mandatul de presedinte succesorului sau Joe Biden , si s-a retras la vastul sau domeniu Mar-a-Lago din Florida, in sud-estul SUA, unde are amenajat si un urias teren de golf.Ghidul Suprem al Iranului a promis si a reiterat ca moartea lui Soleimani va fi razbunata. Pe data de 1 ianuarie, in timpul unei ceremonii in memoria generalului, seful Autoritatii judiciare iraniene, Ebrahim Raissi, a declarat ca asasinii "nu vor fi in siguranta nicaieri pe acest pamant". "Sa nu credeti ca cineva ca presedintele Americii, care apare ca un asasin sau care a ordonat un asasinat, poate scapa (...). Niciodata", a spus el."Razbunarea poate avea loc in orice moment", afirma contul de Twitter afiliat site-ului lui Khamenei.Pe data de 9 ianuarie, Twitter a suprimat un mesaj publicat pe unul dintre conturile de Twitter ale lui Khamenei ce interzicea importul de vaccinuri anti-COVID-19 fabricate in SUA sau in Regatul Unit, pe motiv ca in cele doua tari nu se poate avea incredere. Reteaua sociala a apreciat ca acest tweet incalca "politica (Twitter) privind informatiile false despre COVID-19".