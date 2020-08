Un mort la Portland, in timpul unor ciocniri intre manifestanti impotriva rasismului si sustinatori ai lui Trump

Antifa rioters try to physically block the Trump cars from driving in downtown Portland. They get maced instead of run over. #PortlandRiots pic.twitter.com/qx3mJFz24K - Andy Ngo (@MrAndyNgo) August 30, 2020

Portlandul a fost epicentrul unor manifestatii regulate impotriva violentelor politiei in Statele Unite, dupa moartea lui George Floyd, un afroamerican in varsta de 46 de ani asfixiat cu genunchiul de catre un politist alb, in mai, la Minneapolis.Aceste manifestatii s-au relansat dupa ce alt afroamerican, Jacob Blake, a fost ranit grav la Kenosha, in Wisconsin, unde a fost impuscat in spate de catre un politist alb.Presa locala scrie ca o "caravana de mai multe sute de masini" conduse de catre sustinatori ai presedintelui Donald Trump s-a adunat in centrul Portlandului.Politia din Portland a semnalat pe Twitter "violente intre manifestanti si contramanifestanti" si a anuntat ca "politisti au intervenit si au procedat in anumite cazuri la arestari".Politia nu a precizat. insa daca focurile de arma soldate cu o victima au legatura directa cu manifestatiile.Tirurile au avut loc sambarta, catre ora locala 20.45 (duminica, 6.45, ora Romaniei) in centrul orasului, a precizat ulterior politia intr-un comunicat.O ancheta cu privire la omor este in curs, a anuntat ea.Politisti "au auzit tiruri dinspre cartier (...) si a gasit la fata locului o victima impuscata in piept", anunta politia in comunicat.