Un nou esec al lui Trump in disputa judiciara privind declaratiile fiscale: presedintele nu poate bloca citatia procurorului

Intr-o decizie detaliata in 103 pagini, judecatorul Victor Marrero a apreciat, printre altele, ca blocarea citatiei de catre Donald Trump ar echivala cu o ''extindere necuvenita'' a imunitatii prezidentiale. Judecatorul a respins argumentele presedintelui american conform carora cererea ca firma de contabilitatea cu care el a lucrat, Mazars LLP, sa-i prezinte procurorului Cyrus Vance o serie de documente financiare este ''vadit excesiva'' si facuta cu rea credinta.Aceasta decizie urmeaza unei hotarari emise luna trecuta de Curtea Suprema a SUA, care a stabilit ca procurorul Cyrus Vance poate avea acces la acele documente financiare ale presedintelui Donald Trump, inclusiv declaratii fiscale.Procurorul Vance, un democrat, i-a solicitat presedintelui republican documente referitoare la afacerile sale in cadrul unei anchete privind banii primiti de starleta porno Stormy Daniels si de fostul model Playboy Karen McDougal in schimbul tacerii lor in legatura cu o presupusa relatie cu Trump, in interpretarea procurorului plata unor astfel de sume constituind o incalcare a legislatiei privind finantarea campaniilor electorale. Cyrus Vance a mai sugerat si posibile fraude bancare si de asigurari comise de societatea imobiliara Trump Organization Spre deosebire de alti presedinti ai SUA, Trump a refuzat sa prezinte declaratiile sale fiscale din care s-ar fi putut afla detalii despre averea sa si despre activitatea companiei Trump Organization.In urma deciziei anuntate joi de judecatorul Victor Marrero, Donald Trump a formulat un recurs de urgenta pentru a amana aplicarea hotararii, el sustinand ca aceasta i-ar provoca prejudicii ireparabile prin dezvaluirea unor informatii private si confidentiale.Dar continuarea acestei dispute judiciare si regulile de confidentialitate ale marelui juriu fac putin probabila publicarea declaratiilor financiare ale lui Trump inaintea alegerilor prezidentiale din 3 noiembrie, nefiind exclusa nici posibilitatea ca acest dosar sa ajunga din nou la Curtea Suprema.