VIDEO A inceput in Senatul SUA al doilea proces impotriva lui Donald Trump. Senatorii au urmarit imagini cu asaltul asupra Capitoliului

Al doilea proces de punere sub acuzare a lui Trump a inceput diferit fata de primul. Timp de zece minute, senatorii au urmarit o compilatie realizata de democrati - a inceput cu discursul lui Trump si a cuprins imagini (captate din toate unghiurile) cu protestatarii care au intrat in cladirea Congresului si s-au confruntat cu politia Capioliului."Domnilor senatori, presedintele a fost pus sub acuzare pe 13 ianuarie pentru tot ceea ce am vazut", a spus Jamie Raskin, care conduce grupul de procurori democrati din proces. "Daca asta nu este o infractiune condamnabila, atunci nu exista".Pana la 27.000 de trupe ale Garzii Nationale au fost mobilizate in Washington DC pentru inaugurarea mandatului lui Joe Biden , pe 20 ianuarie, iar aproximativ jumatate inca se afla aici si vor ramane pe parcursul procesului.Raskin a explicat de ce organizarea unui proces acum este inca necesara si constitutionala, desi Trump nu mai este presedinte. El a spus ca obiectivul parintilor fondatori ai SUA a fost mereu "tragerea la raspundere, protejarea societatii si descurajarea coruptiei oficiale", si nu inlaturarea cuiva din functie.Luni, avocatii lui Trump au respins acuzatia ca fostul presedinte a incitat la violenta in discursul sustinut in fata sustinatorilor. Procurorii in proces spun ca Trump "nu are o buna aparare" si vor incerca sa arate ca el a incercat sa dea vina pe sustinatorii sai. Ei au precizat si ca fostul presedinte a alimentat violenta timp de mai multe saptamani, prin repetate acuzatii, fara baza, ca alegerile au fost fraudate.Democratii sustin ca Trump nu poate fi tratat ca un cetatean "oarecare", ca "nu poate inflama insurectia si sa plece". Revolta de la Capitoliu "nu trebuie sa fie viitorul nostru". Procesul a inceput la ora Romaniei 20:00. Ambele parti prezinta argumente privind legalitatea procesului si senatorii vor vota marti daca sa continue.Saptamana trecuta, avocatul Bruce Castor a spus ca Donald Trump nu va depune marturie in proces si nici nu va transmite un memoriu scris, dupa ce Raskin a cerut acest lucru. Trump a fost pus sub acuzare de Camera Reprezentantilor, pe 13 ianuarie, pentru rolul sau in actele violente care au avut loc la Capitoliu pe 6 ianuarie.Presedinta Camerei, Nancy Pelosi, a numit noua "procurori" democrati, cu Jamie Raskin (Maryland), conducator al grupului. Ceilalti opt sunt Diana DeGette (Colorado), Joe Neguse (Colorado), David Cicilline (Rhode Island), Joaquin Castro (Texas), Eric Swalwell (California), Ted Lieu (California), Madeleine Dean (Pennsylvania) si Stacey Plaskett, delegat Virgin Islands fara drept de vot in Congres.Donald Trump este primul presedinte american pus de doua ori sub acuzare.