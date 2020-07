VIDEO Mai multi protestatari au daramat statuia lui Columb, dupa ce presedintele Trump a spus ca va proteja modul de viata deschis de acesta

WATCH: Protesters in Baltimore's Little Italy pulled down a statue of Christopher Columbus earlier this evening. (­čÄą | Baltimore Brew & Louis Krauss)



Gestul celor 300 de oameni adunati la fata locului a venit in urma declaratiei presedintelui Donald Trump , care a spus ca va proteja modul de viata promovat de explorator."Dupa ce s-a rasturnat, statuia s-a rupt in mai multe bucati, care au fost apoi tarate si aruncate in port", a spus un martor, pentru CNN."Impreuna vom lupta pentru visul american si il vom apara pentru a proteja si a pastra modul de viata american care a inceput in 1492 cand Columb a descoperit America ", a declarat presedintele Donald Trump cu ocazia celebrarii, la Casa Alba , a Zilei Independentei Statelor Unite ale Americii."Nu vom permite niciodata unei multimi suparate sa ne darame statuile, sa ne stearga istorie, sa ne indoctrineze copiii sau sa calce in picioare libertatile noastre" a declarat liderul de la Casa Alba, transmite dpa citata de Agerpres.ro.