VIDEO Opt persoane au fost ranite intr-un incident armat in fata unui bar din San Antonio (SUA)

Seful politiei din San Antonio William McManus a declarat intr-un briefing, dimineata devreme, ca unui grup de persoane le-a fost refuzata intrarea in bar in jurul miezului noptii. Un barbat din grup s-a dus atunci la un vehicul, a luat o pusca, a traversat si a inceput sa impuste oameni, a spus McManus.Atacatorul a fugit de la locul faptei. Politia a spus ca victimele sunt cinci femei si trei barbati, cu varste cuprinse intre 23 si 41 de ani. Toate sunt in stare stabila in spitalele locale, potrivit politiei. Nici presupusul atacator si nici victimele nu au fost identificate.Putine detalii au fost imediat disponibile.Numeroase impuscaturi in masa s-au inregistrat in ultima vreme in Statele Unite, inclusiv un atac armat in fata unui centru comercial Walmart din orasul de la frontiera El Paso in august 2019, in care au fost ucise 22 de persoane.