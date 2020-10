VIDEO Reactia lui Trump la imaginile cu Rudy Giuliani avand mainile in pantaloni in fata unei presupuse jurnaliste

Intrebat la bordul avionului prezidential Air Force One despre un videoclip, care il arata pe Giuliani intr-o situatie aparent jenanta impreuna cu o femeie seducatoare, Trump a raspuns: "Nu stiu ce s-a intamplat". "De multi ani a incercat sa ma pacaleasca. Este un tip bizar. Nu-l gasesc nostim", a declarat Donald Trump.Umoristul si regizorul britanic, care il interpreteaza pe Borat, jurnalist kazah fictiv, s-a specializat cu echipa sa in videoclipuri in care pacaleste personalitati politice, in special sustinatori ai lui Donald Trump.Miercuri, Rudy Giuliani, fost primar al New York-ului si avocat al lui Donald Trump, a protestat fata de videoclip, o scena in care este victima unui fals "interviu" organizat intr-o camera de hotel in prezenta unei femei.Scena da impresia ca Giuliani este surprins intr-o pozitie compromitatoare pentru ca apare cu manile in pantaloni, pe pat.Dar avocatul a declarat ca scena este "un fals complet", precizand pe Twitter ca a fost un moment in care si-a aranjat camasa in pantaloni."In niciun moment, inainte, in timpul sau dupa interviu, nu am avut un comportament deplasat. Daca Sacha Baron Cohen presupune contrariul, minte nerusinat", a adaugat Giuliani.Donald Trump a fost intrebat despre videoclip inainte de a decola cu Air Force One din Pensacola (Florida) catre West Palm Beach.El a povestit un incident pe care l-a avut cu Sacha Baron Cohen acum 15 ani. In 2003, Donald Trump a fost intervievat de umorist care pretindea ca este Ali G, un gangster care isi prezenta ultimul sau proiect, manusi speciale pentru a manca inghetata. "Pentru mine este un tip murdar", a comentat Trump.