VIDEO Rudy Giuliani, surprins cu mainile in pantaloni intr-o scena din noul film Borat. Avocatul personal al lui Trump a fost momit intr-o camera de hotel de o reportera falsa

Actrita bulgara Maria Bakalova joaca rolul fiicei lui Borat intr-un nou film al regizorului si s-a dat drept reporter pentru un site de stiri conservator in fata lui Giuliani. Inregistrarea dateaza din iulie si a fost facuta publica miercuri, scrie Adevarul.ro. Scena s-a petrecut intr-o camera de hotel unde actrita il invitase pentru a bea ceva. Giuliani e surprins intins pe pat cu mainile in pantaloni, gest pe care il face dupa ce reportera isi scoate microfoanele.In acel moment, regizorul Borat intra in camera si comenteaza ca fiica sa "Are 15 ani. Este prea in varsta pentru tine".Avocatul personal al lui Trump a declarat ca este o inscenare menita sa-l compromita dupa ce a dezvaluit informatii despre Joe Biden . El a explicat ca isi tinuse mainile pe piept ca sa se roage si nu incerca decat sa-si scoata microfonul si sa-si bage camasa in pantaloni dupa incheierea interviului."M-am inclinat pe spate si mi-am bagat camasa in pantaloni si in acel moment m-au fotografiat, o imagine care pare manipulata, dar in orice caz, asta faceam", a explicat el. "In niciun moment inainte de interviu sau in timpul lui nu am facut vreun gest nepotrivit, iar daca Sacha Baron Cohen sugereaza altceva este un mincinos cu sange rece", a scris Giuliani pe Twitter "Imediat ce mi-am dat seama ca este o inscenare, am chemat politia", a spus acesta precizand ca faptul a fost mentionat intr-un articol aparut in luna iulie.El a explicat incidentul pe 7 iulie pentru o publicatie americana: "Tipul asta intra peste mine purtand o costumatie transgender. Cred ca erau niste bikini roz si avea o bluza transparenta, arata absurd. Avea barba si i se vedeau picioarele, nu era ce as putea numi ceva atragator. Persoana asta intra tipind si m-am gandit ca e o farsa sau inscenare, asa ca am raportat-o politiei. Apoi a luat-o la fuga"."Totul este o tentativa de subminare a efortului meu neobosit de expunere a infractionalitatii si depravarii lui Joe Biden si a familiei sale".Intr-un interviu acordat joi pentru postul de radio WABC, Giuliani a explicat ca a fost vorba de un interviu legat de coronavirus si nu a avut indoieli asupra legitimitatii lui. Scena cu el intins pe spate a avut loc dupa ce reportera, o jurnalista neexperimentata i, i-a povestit probleme sale si "de fapt, ne-am rugat impreuna".Giuliani a spus ca si-a dat seama ca ceva nu e in regula cand femeia l-a intrebat daca vrea un masaj. A chemat serviciul de paza si atunci a intrat peste el si regizorul Borat care a inceput sa strige si sa spuna tot felul de "stupizenii". Noua pelicula Borat va fi lansata vineri.