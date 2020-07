VIDEO Sloganul "Black Lives Matter", vopsit pe strada in fata Trump Tower la New York

A "Black Lives Matter" mural was painted in front of Trump Tower in New York City on Thursday. Mayor Bill de Blasio and Rev. Al Sharpton helped paint the bold, yellow letters across 5th Ave. https://t.co/PSdS0CPK6V pic.twitter.com/ZkILZbXATI - CBS News (@CBSNews) July 9, 2020

O operatiune similara s-a bucurat de succes la inceputul lui iunie la Washington, unde primarul democrat a pus sa se vopseasca aceste cuvinte pe o strada care duce la Casa Alba.La sase saptamani de la moartea lui George Floyd, un afroamerican ucis de catre un politist alb la 25 mai, bulevard newyorkez a fost inscriptionat sub obiectivele multor fotografi si televiziuni.La finalul marcajului stradal, primarul foarte de stanga Bill de Blasio a venit sa adauge cateva tuse de galben, impreuna cu alti oficiali, intre care reverendul Al Sharpton, un reprezentant al luptei pentru dreptate riasiala.La 1 iulie, primarul democrat anunta ca vrea astfel ca presedintele republican sa auda "trei cuvinte fata de care nu a avut niciodata vreun respect".Donald Trump nu a reactionat imediat.La inceputul lui iulie, el a scris pe Twitter ca politia "poate" ca nu ar trebui sa lase sa se inscriptioneze "acest simbol al urii pe cea mai prestigioasa strada newyorkeza".Cei cativa politisti prezenti joi au asistat fara sa spuna un cuvant la operatiune.Fostul magnat newyorkez in domeniul imobiliar locuia intr-un triplex, in varful acestui zgarie-nori situat in apropiere de Central Park, pana s-a mutat la Casa Alba, in ianuarie 2017.Din noiembrie 2019, el si-a transformat complexul hotelier de la Mar-a-Lago, in Florida, in resedinta sa oficiala, abandonand un oras foarte ostil presedintiei.Multi dintre martorii ceremoniei marcajului stradal de joi au salutat un "simbol important"."Este un simbol formidabil", a apreciat Fairweather, in varsta de 37 de ani. "Sper doar ca asta sa mearga mai departe de atat si ca, in trei luni, oamenii sa creada in continuare in acest lucru". "N-am incredere in concetatenii mei si mai ales in concetatenii mei albi", a adaugat aceasta femeie de culoare, care spune ca a avut de suferit din cauza culorii pielii sale."Avem dreptul la picturi, dar vom ramane aici?". "Sa treci prin fata Turnului Trump, la Manhattan, nu este o experienta agreabila, oamenilor nu le place acest simbol urias (al lui Donald Trump) aici, deci este bine sa se faca asta in fata turnului", apreciaza Francie Brewster, o liceana care a participat la manifestatii vaste dupa moartea lui George Floyd."Insa este important sa nu ne concentram doar asupra acestui tip de lucruri, ci asupra adevaratelor schimbari politice", a subliniat ea.