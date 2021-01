YouTube il da afara pe Donald Trump de pe platforma sa, pe o perioada nedeterminata

GIULIANI, "DEMONETIZAT"

La 13 ianuarie, YouTube a blocat pentru prima oara canalul presedintelui in exercitiu la acea vreme , cu 2,77 milioane de abonati, in urma violentelor de la Capitoliu, la 6 ianuarie, soldate cu cinci morti.In urma cu o saptamana, cu o zi inainte de investirea lui Joe Biden , platforma video a prelungit aceasta suspendare cu cel putin saptte zile."Avand in vedere ingrijorari cu privire la acte de violenta, care pot avea loc in continuare, canalul lui Donald J Trump va ramane suspendat", a anuntat o purtatoare de cuvant a TouTube.Platforma americana, o proprietate a Google , a fost criticata din cauza lentorii reactiei, in urma masurilor radicale ale Twitter si Facebook Separat, YouTube a confrimat ca l-a suspendat temporar pe avocatul fostului presedinte, Rudy Giuliani, din programul sau de "parteneri".Rudy Giuliani este acuzat de faptul ca a incalcat in mod repetat regulile platformei cu privire la dezinformare in privinta alegerilor din Statele Unite.Avocatul, al carui canal are aproximativ 600.000 de abonati, nu mai are acces la functii si nu mai este platit in functie de publicitatea difuzata inainte de rularea unui video.Fostul primar al New Yorkului a alimentat teorii ale complotului - sustinute de catre numerosi apropiati ai lui Donald Trump -, potrivit carora alegerile prezidentiale au fost "trucate" in favoarea lui Joe Biden.Rudy Giuliani a declarat in emisiile sale pe YouTube ca masinile de vot apartinand societatii Dominion Voting Systems au contrinuit la "furarea alegerii" fostului presedinte republican.Compania l-a dat in judecata pe Rudy Giuliani cu privire la defaimare si ii cere despagubiri in valoare de 1,3 miliarde de dolari, acuzandu-i ca i-a afectat reputatia si i-a pus in pericol angajatii.YouTube precizeaza ca aceste canale retrase din programul cu plata ar putea sa faca apel sau sa depuna o noua cerere de inregistrare in termen de 30 de zile, cu conditia ca problemele respective sa fie solutionate.Rudy Giuliani, un avocat in varsta de 76 de ani, risca de asemenea sa fie exclus din Baroul New Yorkului.