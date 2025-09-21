Cum și-au făcut apariția liderii de vârf ai administrației americane la ceremonia de omagiere a lui Charlie Kirk în Arizona

Liderii de vârf ai administrației americane, începând cu președintele Donald Trump și vicepreședintele său JD Vance, se reunesc duminică pentru ceremonia de omagiere a activistului ultraconservator asasinat Charlie Kirk pe un stadion cu peste 60.000 de locuri în Arizona.

Charlie Kirk, 31 de ani, a fost asasinat în 10 septembrie cu un glonț în gât, în timp ce anima o dezbatere într-un campus universitar din Utah, în vestul țării, dramă care a reînviat profundele fracturi politice americane.

Presupusul său asasin, Tyler Robinson, 22 de ani, le-ar fi spus părinților săi că a fost animat de 'ura' vehiculată, potrivit lui, de Charlie Kirk, au relevat autoritățile locale.

Personalitate a dreptei MAGA ('Make America Great Again'), Charlie Kirk își utiliza milioanele de abonați pe rețelele de socializare și intervențiile în universități pentru a-l susține pe Donald Trump și a-și propaga ideile naționaliste, creștine și tradiționaliste în rândul tinerilor.

'Voi vorbi despre lucrurile mari pe care el le-a făcut. A fost uimitor. Avea o influență formidabilă. Pentru un om atât de tânăr, a făcut o treabă excelentă', a declarat Donald Trump jurnaliștilor duminică dimineață, la plecarea sa spre Arizona (sud-vest).

'Încă de acum zece ani, aceste universități erau locuri periculoase pentru conservatori. Dar acum conservatorii sunt în trend, ei sunt foarte în trend', și-a exprimat el satisfacția.

Președintele american, vicepreședintele său - foarte apropiat de Charlie Kirk - dar și secretarul de stat Marco Rubio, ministrul apărării Pete Hegseth, fiul mai mare al lui Donald Trump, Donald Trump jr. și comentatorul ultraconservator Tucker Carlson urmau să ia cuvântul în cursul acestei ceremonii, începând cu ora locală 11:00 (18:00 GMT).

Văduva sa, Erika Kirk, care preia ștafeta la conducerea organizației sale de tineret Turning Point USA, urma să se adreseze de asemenea asistenței în State Farm Stadium din Glendale, cu o capacitate de 63.000 de locuri, ce poate fi extinsă la peste 73.000 de locuri.

Mii de persoane sosite de departe au stat la coadă ore întregi pentru a intra pe stadion și a-i aduce un omagiu acestei personalități de marcă a MAGA.

Casa Albă și-a exprimat în cursul săptămânii intenția de a reprima ceea ce ea a calificat drept 'terorism intern' de stânga în urma asasinării lui Charlie Kirk, notează AFP.

Donald Trump a anunțat clasificarea drept organizație 'teroristă' a mișcării 'Antifa', care reunește grupuri de extrema stângă autoproclamate antifasciste, fără a explica consecințele juridice ale deciziei sale.

