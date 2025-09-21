Cum și-au făcut apariția liderii de vârf ai administrației americane la ceremonia de omagiere a lui Charlie Kirk în Arizona

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 21 Septembrie 2025, ora 22:34
243 citiri
Cum și-au făcut apariția liderii de vârf ai administrației americane la ceremonia de omagiere a lui Charlie Kirk în Arizona
Donald Trump FOTO captură video YouTube/ Fox News

Liderii de vârf ai administrației americane, începând cu președintele Donald Trump și vicepreședintele său JD Vance, se reunesc duminică pentru ceremonia de omagiere a activistului ultraconservator asasinat Charlie Kirk pe un stadion cu peste 60.000 de locuri în Arizona.

Charlie Kirk, 31 de ani, a fost asasinat în 10 septembrie cu un glonț în gât, în timp ce anima o dezbatere într-un campus universitar din Utah, în vestul țării, dramă care a reînviat profundele fracturi politice americane.

Presupusul său asasin, Tyler Robinson, 22 de ani, le-ar fi spus părinților săi că a fost animat de 'ura' vehiculată, potrivit lui, de Charlie Kirk, au relevat autoritățile locale.

Personalitate a dreptei MAGA ('Make America Great Again'), Charlie Kirk își utiliza milioanele de abonați pe rețelele de socializare și intervențiile în universități pentru a-l susține pe Donald Trump și a-și propaga ideile naționaliste, creștine și tradiționaliste în rândul tinerilor.

'Voi vorbi despre lucrurile mari pe care el le-a făcut. A fost uimitor. Avea o influență formidabilă. Pentru un om atât de tânăr, a făcut o treabă excelentă', a declarat Donald Trump jurnaliștilor duminică dimineață, la plecarea sa spre Arizona (sud-vest).

'Încă de acum zece ani, aceste universități erau locuri periculoase pentru conservatori. Dar acum conservatorii sunt în trend, ei sunt foarte în trend', și-a exprimat el satisfacția.

Președintele american, vicepreședintele său - foarte apropiat de Charlie Kirk - dar și secretarul de stat Marco Rubio, ministrul apărării Pete Hegseth, fiul mai mare al lui Donald Trump, Donald Trump jr. și comentatorul ultraconservator Tucker Carlson urmau să ia cuvântul în cursul acestei ceremonii, începând cu ora locală 11:00 (18:00 GMT).

Văduva sa, Erika Kirk, care preia ștafeta la conducerea organizației sale de tineret Turning Point USA, urma să se adreseze de asemenea asistenței în State Farm Stadium din Glendale, cu o capacitate de 63.000 de locuri, ce poate fi extinsă la peste 73.000 de locuri.

Mii de persoane sosite de departe au stat la coadă ore întregi pentru a intra pe stadion și a-i aduce un omagiu acestei personalități de marcă a MAGA.

Casa Albă și-a exprimat în cursul săptămânii intenția de a reprima ceea ce ea a calificat drept 'terorism intern' de stânga în urma asasinării lui Charlie Kirk, notează AFP.

Donald Trump a anunțat clasificarea drept organizație 'teroristă' a mișcării 'Antifa', care reunește grupuri de extrema stângă autoproclamate antifasciste, fără a explica consecințele juridice ale deciziei sale.

Trump a declarat „Antifa” organizație teroristă și amenință cu hărțuirea tuturor finanțatorilor grupurilor de extremă stângă
Trump a declarat „Antifa” organizație teroristă și amenință cu hărțuirea tuturor finanțatorilor grupurilor de extremă stângă
Președintele SUA Donald Trump a anunțat „patrioții americani” că „Antifa” a fost declarată o „organizație teroristă”, într-o declarație de miercuri, 17 septembrie. Antifa este...
Verdictul psihologului, după uciderea lui Charlie Kirk: „Extremismul din Occident e produsul mai multor factori”
Verdictul psihologului, după uciderea lui Charlie Kirk: „Extremismul din Occident e produsul mai multor factori”
Din 2024, diverși politicieni, respectivi activiști asociați cu fenomenul politic, persoane autodeclarate sau considerate ca fiind aliniate la valorile conservatoare, au devenit ținte ale unor...
#Donald Trump, #SUA, #Arizona, #charlie kirk impuscat , #SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ce au scris turcii, dupa ce Ianis Hagi a fost cel mai bun in Istanbul Basaksehir - Alanyaspor
Digi24.ro
VIDEO Momentul emotionant in care un nepalez se intoarce acasa, dupa patru ani de munca in Romania. "Stim si noi cum e sa fii departe"
DigiSport.ro
Cel mai bun! Ce a facut Ianis Hagi la primul meci ca titular in Turcia + Nota primita la final

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum și-au făcut apariția liderii de vârf ai administrației americane la ceremonia de omagiere a lui Charlie Kirk în Arizona
  2. Oana Țoiu a șters postarea de pe X, în memoria lui Charlie Kirk
  3. Volodimir Zelenski, din nou față în față cu Donald Trump. Ce așteaptă președintele Ucrainei de la „săptămâna diplomației”
  4. Avertisment de la NASA: Soarele își intensifică activitatea, iar cercetătorii nu știu de ce. O creștere a activității solare ar putea afecta rețelele electrice
  5. Putin reînvie „Intervision”, rivalul sovietic al Eurovisionului. A câștigat interpretul din Vietnam, cunoscut pentru o melodie homoerotică. Rusul a cerut să nu fie votat VIDEO
  6. Nou record de viteză, stabilit de un Ferrari pe puntea portavionului Italiei. Ce viteză a putut atinge mașina cu motor V8 hibrid. „Poate fi foarte periculos” VIDEO
  7. Siria organizează primele alegeri parlamentare după înlăturarea regimului Assad. Țara a trecut prin 14 ani de război civil
  8. Presupusa legătură între administrarea de paracetamol pe durata sarcinii și autism. Casa Albă pregătește un anunț „foarte important”
  9. Donald Trump promite să apere Polonia și țările baltice de ruși. „Nu ne place”
  10. Numerele câștigătoare la Loto 6/49 de duminică, 21 septembrie. La cât a ajuns reportul