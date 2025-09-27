Donald Trump a ordonat desfășurarea armatei într-un oraș american „devastat de război”. „Antifa și alți teroriști interni”

Sambata, 27 Septembrie 2025, ora 20:34
Donald Trump a ordonat desfăşurarea armatei la Portland FOTO X/ johnny maga

Președintele american Donald Trump ordonă sâmbătă, 27 septembrie, desfășurarea armatei într-un nou oraș - Portland -, în nord-vestul Statelor Unite, pentru a apăra instalațiile Poliției Imigrației, asediate, în opinia sa, de ”Antifa și alți teroriști interni”.

După Los Angeles, Washington și Memphis, trupe din Garda Națională urmează să fie desfășurate la Portland (nord-vest).

Donald Trump a ordonat desfășurarea armatei la Portland și a autorizat ”folosirea forței necesare”, în cadrul luptei sale împotriva criminalității în metropole democrate.

”La cererea secretarei Securității Interne Kristi Noem, îi ordon secretarului Apărării Pete Hegseth să desfășoare trupele necesare pentru a proteja Portlandul devastat de război și instalațiile noastre ale ICE asediate de Antifa și alți teroriști interni”, scrie el pe platforma sa Truth Social.

”Autorizez de asemenea folosirea forței maxime dacă este necesar”, adaugă el, fără să precizeze ce înțelege prin aceasta.

În contextul în care la Portland au loc de mai multe luni manifestații împotriva ICE, președintele republican a amenințat, la începutul lui septembrie, să trimită Garda Națională în acest oraș situat în nord-vestul Statelor Unite, cel mai mare oraș din statul Oregon, de asemenea democrat. În urmă cu două săptămâni, Donald Trump a semnat un decret în vederea desfășurării unui număr militar din Garda Națională la Memphis, în Tennessee, justificându-și decizia printr-o ”criminalitate” care face ravagii în acest oraș din sud, în opinia sa.

Metropola cu populație majoritar afroamericană Memphis este condusă de către un primar democrat, într-un stat condus de către un guvernator republican.

Iar după Los Angeles, în iunie, Gărzile Naționale au fost desfășurate la mijlocul lui august la Washington, capitala federală.

Donald Trump a amenințat să trimită polițiști federali și militari la Chicago, New York sau Baltimore.

Luni, locatarul Casei Albe a semnat un decret prin care a clasat mișcarea ”Antifa”, din care fac parte grupări antifasciste, drept ”organizație teroristă” națională.

